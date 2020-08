Når forelesere har mareritt, er det dette de drømmer om

En gjenganger i drømmerepertoaret til forelesere ser ut til å være at man møter helt uforberedt til undervisningen og står hjelpeløs og ser utover en forventningsfull forsamling studenter.

Publisert Publisert Nå nettopp

Det er ikke til å komme unna digital undervisning for NHH-professor Trine Dahl, med alle sine tekniske fallgruver, i høst. Foto: Privat

Debattinnlegg

Trine Dahl Professor i engelsk, NHH

Selv har jeg unnsluppet dette marerittet i 35 år i jobben, men en natt i uken før semesterstart i høst, meldte det seg plutselig hos meg også. Jeg tenkte at det var litt morsomt, og ante ikke da at jeg burde ha tatt det som et seriøst forvarsel.

Trine Dahl Foto: Hallvard Lyssand/NHH

Første undervisningstime er digital og går noenlunde greit. Andre forelesning er for en fysisk gruppe, noe som er ekstra stas i disse tider, selv om påføring av hansker og spritvasking av utstyr leder tankene hen til en episode av «Grey’s Anatomy» og blindtarmoperasjoner heller enn «business English».

Det vanligvis så velfungerende auditoriet med smartboard er velkjent, men i dag er teknikken lite samarbeidsvillig. Powerpoint-en kommer etter mye om og men opp på diverse skjermer, og vi kan begynne å konsentrere oss om det faglige, «Energy issues in the U.S», som skal gi basis for studentpresentasjoner senere i uken.

Dagen etter, samme auditorium, nye studenter. Kontrollpanelet lyser hissig rødt foran meg: Streaming pågår! Oi, trolig filmet forrige foreleser sin seanse, det må jeg få stoppet. Systemet blir slått av og så på. Det tar sin tid, og minuttene tikker mot forelesningsstart.

Så er vi i gang, men nå blinker den ene veggvisningen av Powerpoint-en slik at faren er overhengende for å utløse epileptiske anfall hos publikum. Ok. Skjermen blir «mutet», som det heter, og vi halter videre.

Les også Når ein studentleiar skriv om «generasjon korona», blir eg provosert

Den neste gruppeforelesningen følger umiddelbart, i nytt auditorium. Her oppstår panikken allerede i påloggingsfasen. Pc-skjermen lyser plutselig vakkert i lilla med vertikale grønne striper. Nå er det bare å ringe alltid velvillig teknisk assistanse. «Er du i nærheten?» «Er blitt forkjølet og må holde meg borte. Skal skaffe en annen».

Hjelpen kommer og konstaterer raskt at pc-skjermen har tatt kvelden. Vi finner mirakuløst nok et ledig auditorium, og hele gjengen forflytter seg. Ny runde med hansker og sprit før pålogging. Denne gangen lar Powerpoint-en seg greit hente opp og vises, men kun som seks og seks slides. Sikkert en eller annen innstilling, men hvilken?

Jeg kjenner meg etter hvert litt likegyldig, ber studentene glemme hele samlingen med nøye forberedte slides, og drar gjennom stoffet uten visuelt tilbehør.

En kollega er ansvarlig for andre halvdel av uken. Når vedkommende melder om vondt i halsen og derved hjemmekontor, er det bare å registrere at dette er høsten 2020. Heldigvis er vedkommende svært digitalt oppegående og inviterer raskt studentene til nettforelesning. Så ny melding: «Mistet internettforbindelsen hjemme, men kan ta det via mobilen.»

Bare ni forelesningsuker igjen av kurset!