Venstresiden må ta avstand fra volden

Hvor er venstresidens ledere i disse spørsmålene? Stillheten er øredøvende.

Flere ungdommer gikk til angrep på Sian-leder Lars Thorsen da han talte på Festplassen lørdag. Innsenderen reagerer på at politiet er blitt «hoggestabbe» etter hendelsen, mens voldsutøverne i liten grad blir kritisert. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Åse Thomassen Statsviter

Når det demonstreres mot Sian (Stopp islamiseringen av Norge), angår dette også venstresiden. For hvordan kan den seriøse delen av venstresiden sitte med hendene i fanget når folk går amok i gatene?

Sian ville ikke hatt særlig betydning uten deres ekstreme retorikk. Skjønt retorikk, talene til Sian er ikke imponerende som retorikk. Det er sjelden å møte så plump tale i offentligheten. Den plumpe, hatske talen om islam er varemerket til Sian.

Hvis det ikke var for motdemonstrantene og mediene, kunne man bare ristet på hodet av Sian. Oppmerksomheten de får gjennom sin form for politisk teater på Sørlandet, i Oslo og nå sist i Bergen, gjør at Sian får en oppmerksomhet de egentlig ikke fortjener som organisasjon.

Ytringene til Sian befinner seg både i demokratiets og straffelovens grenseland. De har i tillegg tatt etter danskenes Rasmus Paludan når de oppsøker innvandrertette områder der mulighetene for rekruttering mest sannsynlig er null.

Oksygenet til Sian er motdemonstrantene og reaksjonene i mediene. Uten motdemonstrantene ville Sian kun vært en marginal organisasjon.

Etter Sians opptreden i Bergen har politiet blitt hoggestabben. Det er direkte urimelig. Motdemonstrantene var ikke ute i fredelig ærend. Sian virker delvis som et påskudd for å slåss. Angrepet på politiet synes inspirert av angrepene på politiet i USA. De som deltar er ofte unge, består av et politisk lappeteppe, der terskelen for vold ofte synes svært lav. Hvordan kan man akseptere vold og angrep på politiet?

Det kan synes banalt å spørre om det er noen voksne hjemme, men det er dessverre et aktuelt spørsmål når venstresiden overlater reaksjonene på Sians forestillinger til ytringspøbler.

Da jeg hørte talene til Sian i Arendal 6. august, fikk jeg lyst til å gå bort og trøste de unge jentene med innvandrerbakgrunn. Også den siden bør partiene på venstresiden bry seg om. Det handler om anstendigheten i det offentlige ordskiftet. Samt å ta avstand fra oppførselen til fraksjoner av venstresiden.