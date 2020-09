Et helt alminnelig nabovarsel

Man kan dessverre lett få følelsen av at kommunen er best tjent med at vi ikke prater med hverandre.

I byggesaker legger Bergen kommune opp til en form for angiveri, mener innsenderen. Illustrasjon: Ingaga / Shutterstock / NTB scanpix

Debattinnlegg

Nils Krister Larsen Ølve

Bergen kommune oppfordrer folk til å varsle, gjerne anonymt, dersom de ser noe som kan virke ureglementert.

Jeg var i yngre dager ofte i Øst-Berlin. Der traff jeg mennesker som fryktet sine naboer. Det dreide seg nesten alltid om de mest rettskafne. Varslerne, derimot, hadde sjelden gode hensikter.

Jeg hørte om en slik varsler i Bergen. Det vites fortsatt ikke hvem hen var. Saken dreide seg om manglende søknad på bruksendring. Endringen var gjort i god tro og ikke til skade for noen.

Varsleren evnet ikke å ringe på til sin nabo for å fortelle at noe var galt; at ikke alt var i henhold til gjeldende bestemmelser. Hen valgte å varsle kommunen.

Varslet ødela naboforholdet, skapte uro og mennesker som er konstant bekymret for å trå galt.

Etter mitt skjønn er det galt å sende av gårde et anonymt varsel. Det hører i liten grad hjemme i vår type samfunn.

Det anstendige ville være å varsle naboen direkte. Da viser man ansvar og kan være til hjelp. Vi kan ikke ta det for gitt at alle evner å sette seg inn i alle slags regelverk.

Dersom jeg varslet kommunen om min engstelse for et menneskes sjelefred, ville jeg bli møtt med hånlatter. Varslet jeg derimot om et ulovlig tilbygg, eller en feilplassert stige, ville alle tiltak iverksettes og gebyrene strømme inn i kommunekassen.

Kanskje på tide å tenke i nye baner? Kanskje på tide å innse at lovene er der for å bedre våre kår, og slettes ikke er ment som spydspisser mot borgernes rettferdighetssans. De aller, aller fleste vil gjerne være lovlydige.

Noen ganger må man rekke ut en hånd istedenfor å komme med trusler. Det er da vi har vi et samfunn.