Festungdommer gir katten i smittevernråd

De skjønner ikke bæret av hva de utsetter sine medmennesker for.

Innsenderen er provosert av folk som bryter reglene. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Debattinnlegg

Trygve Hillestad Bergen

Uvettig bruk av sparkesykler, uvørne syklister og bompenger har i perioder dominert nyhetsbildet. Nå må fokus rettes hundre ganger sterkere mot festungdom.

De skjønner ikke bæret av hva de utsetter sine medmennesker for, når de gir katten i alle smittevernråd i kampen mot koronaviruset.

Hvis pandemien kommer ut av kontroll, vil mange bli alvorlig syke, og mange kommer til å dø. Hvis hele samfunnet må stenge ned enda en gang, vil det bli restriksjoner som i Indre Østfold.

I tillegg vil det på lang sikt kunne svekke landets økonomi betydelig. Mange arbeidsplasser vil gå tapt, ungdommen får dårligere utdanning og senere i livet manglende trygdeordninger.

Innerst inne nekter jeg å tro at festungdommene er så tett i pappen at de ønsker å ramme andre med smitte. Jeg tror at de heller tenker at: «Så lenge jeg ikke har symptomer på covid-19, kan jeg trygt feste sammen med andre, fordi jeg er frisk.»

Hvorfor ikke tenke motsatt: «Så lenge jeg ikke vet om andre mennesker er smittebærere, vil jeg holde meg langt unna alle og enhver for ikke selv å bli smittet.»

Selv prøver jeg etter fattig evne å opptre slik. Men det kan noen ganger kan være krevende i situasjoner der det ser ut til at medborgere som ikke føler seg syke, opptrer deretter.