«Du vet at din mor er døende?»

Det var et sjokk. Fem uker uten å ha fått besøkt henne, og så skulle vi ikke få ta farvel med en kjær mor, bestemor og oldemor?

Bente Grove mistet sin mor (bildet) under nedstengingen av landet i april. Nå advarer hun andre mot å la eldre og syke ligge i ukevis mot slutten uten omsorg fra sine nærmeste. På bildet ser vi Bente som endelig får besøke moren Ingrid Karin Alfheim for første gang på fem uker. Sammen ser de på tegninger fra oldebarn og leser fine hilsener fra familien. Foto: Privat

Debattinnlegg

Bente Grove pårørende, Bergen

Når vi nå tydeligvis er over i en ny smittebølge, er det naturlig å reflektere over hvordan vi har opplevd denne spesielle tiden. Det har vært og er tøft for mange å leve i en slik unntakstilstand, og vil være det en god stund fremover.

Jeg vil gjerne dele min opplevelse fra i vår, da min mor gikk bort. Håpet er at det går an å ta lærdom av dette.

«Det er best at dere ikke kommer på besøk nå. Vi er redde for smitte», lød beskjeden fra sykehjemmet. Jeg hadde akkurat tenkt meg bort for å besøke min mor, men det fikk vente noen dager, til ting roet seg.

Men det roet seg ikke. Et par dager senere var nedstengingen et faktum. Jeg skjønte alvoret da mitt 13 år gamle barnebarn kom med beskjed om at skolene stengte.

Hva ville skje med min mor? Hun som var så sosial, som elsket å få sine nærmeste på besøk?

Mamma elsket besøk av familien, men pandemien satte en stopper for det, forteller datteren Bente Grove. Her er Ingrid Karin Alfheim på 90-årsdagen sin. Foto: Privat

Stakkars mamma. Nesten hver dag gjennom halvannet år på sykehjem, hadde noen i familien vært hos henne, mest min bror og jeg. Vi skjønte at dette ville ta tid. Så kom telefonen fra sykehjemmet:

«Din mor har falt og er på vei i ambulansen til sykehuset.»

Det var dessverre brudd i hoften med hasteoperasjon i narkose. Ikke godt for en dame på 91 år! Vondt også for oss å ikke få være der og støtte henne. Det ble med noen korte telefonsamtaler til sykehuset.

Operasjonen gikk heldigvis bra. Hun ble sendt tilbake til sykehjemmet etter noen dager. Nå var beskjeden fra sykehusets lege at det var viktig å få henne opp og i bevegelse umiddelbart.

Jeg var bekymret, for en av konsekvensene av koronatiden var at fysioterapeutene omtrent ikke var til stede. De ansatte ved avdelingen hadde ikke kapasitet til å få henne opp.

Jeg ringte hver dag. Noen ganger fikk jeg snakke med min mor. Jeg var opptatt av at de måtte få henne på beina. Bekymringen økte fra dag til dag, men som regel fikk jeg høre: «Vi har dessverre ikke hatt kapasitet i dag».

Så kom beskjeden om at hun hadde fått et stygt liggesår.

Min skjønne, snille og alltid positive mor var blitt pleiepasient! For bare kort tid siden hadde hun vært oppe hver dag, kost seg med å se TV, og ofte hadde hun lune og humoristiske kommentarer til de ansatte.

Og hun hadde gledet seg over hyppige besøk fra familie og venner.

Når vi nå kommuniserte litt på skjerm, så vi at hun visnet hen ganske fort. Gnisten i øynene forsvant, hun virket svak og orket nesten ikke å snakke. Men hun hadde klart en alvorlig operasjon, og vi hadde tro på at dette skulle gå bra, likevel. Hun måtte bare komme seg over kneiken.

Så kom telefonen fra en turnuslege: «Du vet at din mor er døende?»

Det var et sjokk. Fem uker uten å ha fått besøkt henne, og hva nå? Skulle vi ikke engang få ta farvel med en kjær mor, bestemor og oldemor?

Etter noen dager ringte en sykepleier: «Du og din bror kan få komme og treffe din mor. Dere får 15 minutter hver og må sluses inn via en nødututgang med fullt smittevernutstyr».

Vi avtalte at jeg skulle komme samme ettermiddag og min bror dagen etter.

Jeg ringte til de nærmeste. Alle skrev en fin hilsen til henne, og de minste oldebarna lagde tegninger. Jeg fikk printet ut og laminert dem. Bare slik fikk vi ta hilsenene inn, siden de måtte kunne sprites.

Ettermiddagen kom, og etter alle prosedyrer med smittevernsutstyr og spriting, fikk jeg endelig se min mor. Plutselig gikk det opp for henne at det var meg: «Er det deg, Bente?»

Hun brast i gråt og strekte ut armene etter en klem. Kunne jeg gi henne det? Joda, en rask klem fikk gå. Vi tørket tårer, begge to.

15 minutter var akkurat nok til å få vist og lest hilsenene fra min del av familien. Vi lo og gråt sammen av koselige, rørende og humoristiske minner. Jeg fikk sagt hvor glad jeg var i henne, og så var det tid for å gå.

Så kom vi inn i påsken. Min mor ble svakere, og vi fikk beskjed om at vi kunne få besøke henne i to timer hver. Hun fikk intravenøst i et par dager, men livsgnisten forsvant, og hun gav til slutt opp. Hun ville verken ha vått eller tørt, og hun hadde sagt til noen pleiere, pussig nok på engelsk:

«I’m ready to go.»

Vi skjønte da at det var ingen vei tilbake. Vi to fikk nå være der hele tiden, men bare én om gangen. Barnebarn, svigerbarn og oldebarn, som alle har vært så glade i henne, fikk ikke tatt farvel. Heller ikke søsken, øvrig familie og venner.

Ordet hjerteskjærende er ikke sterkt nok til å beskrive hvordan det føltes.

De siste tre dagene satt vi med mamma døgnet rundt. Etter hvert fikk vi to faktisk også overlappe, altså være der litt samtidig. Vi snakket om gode minner fra utallige fine opplevelser opp gjennom årene, og vi sang kjente og kjære sanger for henne.

Jeg var opptatt av at det skulle være ro, og av at min mor fikk føle fred og harmoni. Det var tett og ubehagelig å puste i munnbindet som vi måtte bruke, men verre var det at mamma bare fikk se øynene på sine kjære barn, før vi måtte ta farvel.

Jeg trøstet meg med at det var bedre å stryke over kinnet og holde i hånden med plasthansker, enn ikke i det hele tatt.

Bente Grove fikk tatt et endelig farvel med sin mor i koronatiden, men skulle ønske at hun hadde fått mer tid med henne. Foto: Privat

En «engel» av en nattevakt så hvor sliten jeg var den siste kvelden, og kom med en seng til meg. Neste morgen ble en sykepleier sint fordi jeg hadde brukt sengen. Forvirringen var stor omkring hva som var tillatt, og hvordan alt skulle fungere.

En søndag i april sovnet min mor inn, stille og fredelig, med sine to barn ved sin side. Jeg var hjemme en tur, men nådde akkurat tilbake i tide til å være der med henne idet hun forlot denne verden.

Jeg er overbevist om at hun ventet på meg.

Min mor hadde stor familie og mange venner. Til tross for at seremonien ble video-overført, ville nok svært mange gjerne vært med i kirken og i minnestunden etterpå, men kun 25 personer fikk være til stede.

Heldigvis hadde min mor et godt liv. Det var likevel så trist at hun måtte ligge der i ukevis mot slutten, uten omsorgen fra sine nærmeste.

Normalt ville vi som pårørende fått samtaler med lege og helsepersonell både i forkant av og etter dødsfallet, men dette var fraværende i denne spesielle situasjonen.

Det har virkelig vært en absurd og rar tid. Ettersom vi jo tydeligvis må leve med denne pandemien en stund fremover, er håpet at vi ikke må glemme de eldres behov. At kontakten med de kjære blir kuttet, kan få katastrofale følger.

Smittevern må selvsagt tas på alvor, men jeg håper at det er mulig å tenke enda mer omsorgsfullt omkring de eldres situasjon.