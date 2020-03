Kulturpolitikk er et fagfelt

Det er ikke hersketeknikk å kreve kunnskap og faglighet.

Jarl Flaaten Bjørk er scenekunstner som lager forestillinger for barn og unge for Den kulturelle skolesekken. Foto: Privat

Debattinnlegg

Jarl Flaaten Bjørk Scenekunstner, Flaatenbjørk kompani

Silje Hjemdal reagerer på kunst som involverer kroppsvæsker. Foto: Faksimile BT 29. februar

Silje Hjemdal fra Frp stilte 11. februar et skriftlig spørsmål til kulturminister Abid Raja (V), som har sparket i gang en lite faglig, men allikevel velkommen kulturdebatt.

I BT 29. februar hevder Hjemdal å bli utsatt for hersketeknikk, og at kunsten først blir fri når den er uten statsstøtte.

Kritikken som Hjemdal fremsetter, er ikke ny. Med jevne mellomrom kommer Frp med uttalelser av typen «kunstnere har sugerør ned i statskassen», eller at fattige kunstnere lager bedre kunst enn de på statsstøtte. Frp er ute av regjering og befinner seg på gamle jaktmarker.

Silje Hjemdal har all rett til å kritisere kunstnere og kunstverk hun ikke liker, men skal hun kritisere et kunstverk, må hun selv ha betraktet eller opplevd kunstverket. Med hjelp fra Facebook-profilen Sløseriombudsmannen har hun i stedet funnet frem til videoklipp på internett, og basert på disse ønsker hun seg en ny kulturpolitikk.

Det hender at enkelte prosjekt som er blitt tildelt midler fra Kulturrådet, ikke blir så gode som de burde, og vi kunstnere må tåle kritikk for dette. Men å vise kjønnsorganer på scenen er overhodet ikke kontroversielt i norsk sammenheng. At et scenekunstprosjektet inneholder penis, har ingenting å si for vurderingen av kunstverkets kvalitet.

Kunst- og kulturpolitikk er et snevert felt. Og på akkurat samme måte som med finanspolitikk, samferdsel eller olje- og energipolitikk, er kunstpolitikken et felt som politikere må sette seg inn i før de uttaler seg.

Det er ikke hersketeknikk å kreve kunnskap og faglighet i en offentlig debatt. Det må vi kunne kreve av politikerne når de uttaler seg om kunst og kunstnere i offentligheten.