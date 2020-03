Husk at vi egentlig har det bra

Til deg som kjeder seg hjemme eller frykter korona, husk at vi egentlig har det bra.

Dette skal gå over, og det kommer til å gå bra, skriver Bahri Suleiman. Foto: Privat

Debattinnlegg

Bahri Suleiman Kurder fra Nord-Syria, bosatt i Bergen

Jeg har en setning jeg ofte gjentar, og som har blitt en løsning for alle problemene mine: Jo mer motstand du får i livet, jo sterkere blir du.

Du som har opplevd mye, må være en positiv kilde for andre. Mange forstår ikke det du har gått gjennom, men de bør vite at dette skal gå over, og at dette skal gå bra.

Jeg og mange andre har opplevd noe som er mye verre enn koronautbruddet.

Under krigen i Syria mistet man mange ting samtidig, og hjerteslagene var bare et signal om at man var i live. En kropp uten sjel.

I lange perioder var vi uten vann, og vi måtte stå i kø for å dusje. I dag får dette meg til å le mens jeg skriver. Men det var vondt på den tiden, veldig vondt!

Vi hadde verken strøm eller oppvarming i huset. Jeg glemmer aldri de dagene da jeg var student, og jeg måtte sitte inne under dynen for å studere. Det var veldig kaldt!

Under krigen hadde vi ikke internett, så det å snakke med noen dine nærmeste eller din kjære, var en drøm. Det å vite om «dine» i en annen by var trygge, var nesten umulig.

Vi flyttet, eller egentlig flyktet vi, fra sted til sted, fra by til by og fra land til land, for å søke trygghet. Mange sultet i hjel.

Nå, under koronakrisen, har vi heldigvis vann, strøm, internett, trygge hus og nok mat.

Vær takknemlig for de tingene du har og for problemene du ikke har. Du vet ikke verdien av ting med mindre du mister dem. Husk at vi er mye sterkere enn et virus man så vidt kan se i et mikroskop.

