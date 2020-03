Vi har et fredssenter på Vestlandet

Læren om demokrati og menneskerettigheter har aldri vært viktigere.

Jostein Hole Kobbeltvedt Daglig leder i Raftostiftelsen

BT gir inntrykk på lederplass at Bergen ikke har et Freds- og menneskerettighetssenter. Det er heldigvis feil. Raftostiftelsen er Freds- og menneskerettighetssenteret på Vestlandet.

I en felles strategi for at Norge kan oppfylle sine forpliktelser til opplæring av barn og unge jevnfør FNs deklarasjon om menneskerettighetsundervisning, har syv sentre som utfyller hverandre temamessig, fått mandat fra Kunnskapsdepartementet til å drive demokrati- og menneskerettighetsundervisning.

Sammen driver sentrene også skolesatsingen Dembra – Demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme.

Historien benyttes av alle sentrene som en ramme for å behandle dagsaktuelle tema. «Dersom vi ikke lærer av historien er vi dømt til å gjenta den» er et gjentakende budskap. Men det er dessverre ikke slik at koblinger mellom historiske hendelser og dagsaktuelle problemstillinger skjer automatisk.

På Vestlandet har vi mange viktige arenaer som minner oss om hva nazismens ideologi medførte, også i våre lokalsamfunn. Mange unge fikk så altfor brutalt erfare hva liknende tankegods fikk en mann til å gjøre 22. juli 2011. De samme holdningene florerer på nett og må forebygges.

I en verden der vi ser at oppslutningen om autoritære krefter er på fremmarsj og den offentlige samtale polariseres, trengs møteplassene der vi kan lære av vår fortid for å forstår vår samtid.

Dette blir enda viktigere i en tid der klimaendringene stiller store krav til vår evne til å møte fremtiden. Derfor møter Raftostiftelsen elever gjennom dialogbasert undervisning, for å diskutere de store problemstillingene vi møter som mennesker.

Ved å stille spørsmål uten klare svar må elever tenke selv og finne ut hva de står for. Troen på at enkeltmennesket kan gjøre en positiv forskjell er avhengig av å kunne bryte utfordringer ned til håndterbare problemstillinger, se sammenhenger mellom fortid og nåtid og åpne for uenighet blant elevene.

I 2020 kommer nye læreplaner der demokrati og medborgerskap, folkehelse og livsmestring og bærekraftig utvikling er tverrfaglige tema.

Vi opplever rekordstor etterspørsel og det er behov for å styrke kapasiteten og oppgradere freds- og menneskerettighetssenteret på Menneskerettighetenes plass på Nygårdshøyden. Vårt mandat på Vestlandet er å tilby undervisning til elever og lærere i regionen, og vi er klar.