Appen kan hjelpe oss å raskere tilbake til hverdagen

Skeptikerne til Smittestopp bør spørre seg om det er riktig å sette eget personvern foran andres helse.

Publisert Publisert Nå nettopp

Appen Smittestopp kan hjelpe oss til å komme raskere tilbake tilden hverdagen vi savner så sårt, skriver innsenderne. Foto: Heiko Junge, Scanpix

Debattinnlegg

Pinar Heggernes, professor i informatikk ved UiB og styremedlem i Simula, Aslak Tveito, professor og leder av Simula

I en normalsituasjon ville vi aldri anbefale våre venner å laste ned en app som tillater myndighetene å registrere våre bevegelser. Men vi er ikke i en normalsituasjon.

I unntakstilstanden vi lever i, kan denne appen hjelpe oss å komme raskere tilbake til en mer normal hverdag, hvis mange av oss laster ned den.

Vi er begge tilknyttet Simula, et non-profit forskningsselskap som er 100 prosent eid av Kunnskapsdepartementet. Det er Simula som har utviklet den nye appen Smittestopp for Folkehelseinstituttet (FHI).

For et halvt år siden ville Simula sagt blankt nei til å utvikle en slik teknologi, men etter det har verden blitt konfrontert med en katastrofe, der alle må tenke over hvordan de kan bidra.

Den nye appen har ført til debatter, diskusjoner og spørsmål. Mange har allerede lastet den ned, mens andre er skeptiske og velger å avvente.

Les også Dette vet vi om den nye smittesporingsappen

I utgangspunktet er det svært positivt med en befolkning som er skeptisk, eller uvillig til å dele sine bevegelser med myndighetene. Dette er en sunn holdning i et demokratisk samfunn.

Under normale omstendigheter ville det vært helt utenkelig at norske myndigheter skulle ønske og få godkjenning for en slik digital overvåking av befolkningen. I enkelte land er digital overvåking kommet veldig langt, og det er vi i Norge og Europa svært kritiske til.

Kanskje aller mest omfattende er overvåkningen i Kina av alt fra skoleelever i klasserom til vanlige folk på gata, uten at noen må laste ned en app. De bruker nemlig ansiktsgjenkjenning, og det er slett ikke frivillig.

Vi som forsker og underviser i algoritmer, programutvikling og kunstig intelligens, bruker den type overvåking som skrekkscenario, når vi snakker om etikk med våre studenter.

Likevel støtter vi Smittestopp helhjertet. Den skal imidlertid bare brukes så lenge vi ikke har tilgang på en vaksine mot covid-19.

Aslak Tveito og Pinar Heggernes Foto: Privat

I unntakstilstanden har vi allerede godtatt at vår bevegelsesfrihet er svært begrenset. Vi har ikke kunnet reise fritt den siste måneden, våre arbeidsplasser og utdanningssteder er stengt, og vi må jobbe eller følge undervisning hjemmefra.

Mange har blitt permittert eller mistet jobben, vi har ikke kunnet feire bryllup og fødselsdager, og alle idretts- og kulturarrangementer er avlyst på ubestemt tid.

Verst av alt er det at mange eldre må dø alene på sykehjem uten sine nærmeste; en ufattelig belastning både for den som forlater denne verden, og de etterlatte.

I en slik tilstand mener vi at appen kan hjelpe oss raskere tilbake til den hverdagen som vi alle så sårt lengter etter.

Les også Høie: – Informasjonen som lagres om oss kan redde liv

Smittestopp fungerer som et supplement til manuell smittesporing. Når en tester positivt på viruset, blir man spurt om hvem man har vært i kontakt med de siste 14 dagene. I en slik situasjon, spesielt om man er syk, er det ikke så lett å huske alle detaljene.

Hvis den smittede har appen, så kan man, i tillegg til den manuelle sporingen, sjekke den smittedes bevegelser gjennom appen og finne frem til andre som også har appen, og som har vært i nærheten av den smittede (med sin telefon og nærmere enn 2 meter i minst 15 minutter).

Da kan disse varsles, slik at de også kan straks teste seg og eventuelt gå i karantene. På den måten bidrar appen til at smitten ikke sprer seg videre.

Les også «Smittestopp» får meg til å grøsse

Dataene som er samlet, blir kryptert. Ingen har tilgang til dem før noen tester positivt. Da leses dataene kun for den gjeldende personen, for å finne ut hvem vedkommende kan ha smittet. All data blir uansett slettet eller anonymisert etter 30 dager.

Dessuten kan man, når som helst, slå av stedstjenester på telefonen sin uten å slette appen. Den vil da ikke kunne spore bevegelsene til vedkommendes telefon. Journalister, advokater og andre med spesielle behov for å holde hemmelige møter, kan altså når som helst slå av og på sporing.

Kritikerne har kommet med en del betimelige spørsmål. Et som går igjen, er hvorfor vi trenger appen når vi likevel har så strenge smittevernstiltak.

«Jeg er uansett ikke med andre enn dem jeg bor sammen med, og trenger ingen smittesporing,» tenker vel mange. Det er riktig så lenge vi har disse tiltakene. Men tanken er at vi ved hjelp av Smittestopp nettopp skal slippe en del av tiltakene.

Les også BT mener: «Smitteappen er betre enn alternativet»

Hvis mange nok laster ned appen, og FHI merker at de begynner å få bedre kontroll over smittespredningen, kan vi begynne å bevege oss mer fritt.

Vi kan gå tilbake til jobbene og skolene våre, og vi kan være sammen med familie og venner igjen, ikke minst besøke våre eldre.

En del utenlandske eksperter har uttalt at slike apper er bortkastet. Deres erfaringsgrunnlag baserer seg på helt andre forhold i helt andre land.

Appen vil ikke ha stor effekt hvis bare en liten andel av befolkningen bruker den, noe som er tilfellet i de fleste land. I Norge, derimot, allerede en uke etter lanseringen, hadde snart 30 prosent av alle over 16 år lastet ned appen.

Dette er et usedvanlig høyt tall i verdenssammenheng. Det gir grunn for håp om at det nettopp i Norge er perfekte forhold for at en slik app kan være til stor nytte.

Les også Slik svarer myndighetene på kritikken mot smittesporingsappen

Mange er med rette bekymret for personvernet. En del spør seg om myndighetene kan ombestemme seg i etterkant og bruke disse dataene til andre formål, og noen lurer på anonymisering av data etter 30 dager. Andre igjen er bekymret for om lagret data kan stjeles, eller komme uvedkommende i hende.

Statsministeren svarte veldig tydelig på dette i sin presentasjon av appen: Bruk av data til andre formål er forbudt.

Det er betryggende å vite at Norge faktisk er et av de landene i verden som har mest erfaring, og som er best rustet til å kunne håndtere slike spørsmål. Vi har for eksempel et nasjonalt medisinsk fødselsregister, som har registrert alle svangerskap og fødsler helt siden 1967.

Hele forløpet registreres for hvert tilfelle, med informasjon om mor og barns helse gjennom svangerskapet til etter fødselen, samt bosted for mor og hvor fødselen fant sted. Dette har ført til at Norge er et av landene i verden med minst dødelighet når det gjelder svangerskap og fødsel, og er blant de beste innen fosterdiagnostikk. Dataene er selvsagt anonymisert, slik at det ikke er mulig å spore tilbake til enkeltpersoner.

At det har gått så bra med fødselsregisteret i så mange år, viser at vi har lang tradisjon, god erfaring og høy kompetanse på sikker lagring, anonymisering og behandling av data, samt at data ikke brukes til annet enn formålet de er samlet inn for.

Noen vil på prinsielt grunnlag ikke laste ned en slik app av hensyn til eget personvern. Igjen er dette et rimelig standpunkt vi slutter oss til under normale forhold, men i dagens situasjon bør man spørre seg om det er riktig å sette eget personvern foran andres helse.

Når alt dette er sagt, skal vi selvsagt slette både appen og våre data så snart vi har en fungerende vaksine.

Vi skal feire den dagen!