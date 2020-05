Få opp kvikksølvet, redd arbeidsplasser

60 tonn kvikksølv på havbunnen og en subseabransje på sparebluss. Det er en kombinasjon som skriker etter handling.

Utenfor det ytterste skjæret ligger ubåten U-864, som ble senket av britene 9. februar 1945. Nå er det kanskje siste sjanse til å heve vraket, skriver innsenderne. Foto: Tor Høvik (arkiv)

Debattinnlegg

Nils Jacob Berland, Bergen Robotics AS, Svein Tore Bjelland, Ohm Bjellands Rederi AS, Jan Sortland, Rubitech AS

På 150 meters dyp utenfor Fedje ligger ubåten U-864 fra andre verdenskrig. Da båten ble senket i 1945, var det over 60 tonn kvikksølv om bord. Kvikksølvet var lagret i mange mindre stålflasker, som nå er i ferd med å ruste i stykker.

Over tid vil dette bidra til en økende kvikksølvforurensning av havet fra Fedje og nordover, i et område som allerede er sterkt forurenset. Det vil få store konsekvenser for fiskeindustrien i Norge, og for å hindre økende forurensning, må det gjøres drastiske tiltak med vraket og omgivelsene.

Det har blitt gjennomført mange utredninger om hva som skal gjøres med kvikksølvet, men vraket ligger der fremdeles, nesten 20 år etter det ble oppdaget.

Det trengs ikke flere utredninger – det trengs handling!

U-båten ligger i to deler på havbunnen. Foto: Fred Ivar Utsli Klemetsen

Som en følge av koronapandemien, sliter subseamiljøene i Norge. Mange er permitterte eller oppsagte. Subsea er et av Norges viktigste kompetanseområder, og det er viktig å ta vare på og utvikle denne kompetansen – uavhengig av fremtiden til olje og gass. Subseamiljøene i Norge besitter kompetansen og teknologien for å få fjernet kvikksølvet.

Norsk subseateknologi har gjort fantastiske oppdrag i forbindelse med oljeutvinningen på norsk sokkel. Og kanskje like viktig er det at vår subseanæring vil ha en fremtid innen mineralutvinning og andre operasjoner under vann.

Letingen etter flight MH370 i Indiahavet og lokalisering av den argentinske ubåten ARA San Juan, er høydepunkter fra hva bransjen er i stand til.

Nils Jacob Berland (fra v.), Svein Tore Bjelland og Jan Sortland Foto: Privat

Akkurat nå har vi en unik mulighet for få løst et stort miljøproblem, og samtidig bidra til å videreutvikle subseamiljøene i Norge! Målet er kort og godt å få fjernet kvikksølvet og samtidig bidra til en videreutvikling av subseamiljøene i Norge.

For å lykkes bør følgende prinsipper følges:

Subseamiljøene i Norge inviteres til å bidra med ideer til teknologiske løsninger, samt å gjøre rede for hva de kan bidra med av teknologi og ressurser.

Den, eller de beste og sikreste løsningene, går videre.

Det etableres en prosjektorganisasjon som skal gjennomføre planlegging, testing og gjennomføring av prosjektet, med bistand fra flere subseamiljøer i Norge.

Løsninger testes minst en gang på andre «objekter» enn U-864, før endelig gjennomføring.

Å heve U-864 er teknisk sett nesten et rutineoppdrag, skriver innsenderne. Foto: GEOKONSULT

Hele prosjektet må kort og godt finansieres av staten – dels gjennom Klima- og miljødepartementet, dels gjennom Nærings- og fiskeridepartementet. Det er antatt at det vil koste i størrelsesorden en milliard kroner å gjennomføre prosjektet.

Subseamiljøene er neppe vanskelig å be dersom det følger penger med, og oppstart må være så fort som overhodet mulig.

En første test i full skala bør kunne gjennomføres innen utgangen av 2020. Basert på testen, planlegges videreføring av operasjonen i og ved vraket av U-864.

Å heve U-864 er teknisk sett nesten et rutineoppdrag. Nå er ikke målet å fjerne vraket, men å fjerne eller uskadeliggjøre kvikksølvet.

Den største utfordringen er å sikre at det ikke spres kvikksølv i større grad enn det som allerede har skjedd. Det har lekket kvikksølv ut av vraket, og mer vil lekke ut over tid, om det ikke gjøres noe.

Vurderinger om sikkerheten vil derfor måtte ta hensyn til alternativet å ikke gjøre noe, som i praksis er det som skjer i dag.

I tillegg til å redusere kvikksølvforgiftningen langs kysten, vil prosjektet bidra til å:

få mange folk fra subseabransjen i arbeid igjen raskt

utvikle nye teknologier og løsninger

vise frem norsk subseateknologi som fungerer

Så til dem som har myndighet til å sette i gang dette prosjektet – finn frem pengene og kom i gang! Dette er kanskje siste sjanse til å få renset opp kvikksølvet i og rundt ubåtvraket.