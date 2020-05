Politikarar som prioriterer, bør få applaus

BT overser kor omdiskutert Hordfast er.

Marie Hauge frå Bjørnafjorden MDG og Knut Børgesen frå Folkeaksjonen mot bru over Bjørnafjorden er leie av det dei meiner er skremselspropaganda frå BT. Foto: Privat

Marie Hauge, MDG Bjørnafjorden. Knut Børgesen, Folkeaksjonen mot bru over Bjørnafjorden

Kan vi vere så snille å sleppa å bli fortalde at no tek dei slemme austlendingane pengane våre, kvar gong det er snakk om framtidsretta og edrueleg samferdslepolitikk?

Fylkespolitikarane i Vestland har gjort det BT manar til både titt og ofte. Dei har prioritert, dei har tenkt heilskapleg, og dei har tatt innover seg at dei skuldar innbyggarane å trygga liv og helse, klima, natur og komande generasjonar.

Kva skjer? I staden for å applaudera bragda og rosa framsynte politikarar, rotar avisa fram skremselspropagandaen dei tyr til kvar gong dei ikkje har betre argument: No går pengar og makt til Austlandet. Vestlandet er ein tapar. Draumar brest.

Har BT verkeleg så lita tru på regionen? På vestlendingen?

Både og, er det enkle svaret BT gjev på prioriteringsfloken fylkespolitikarane prøver å løysa. At samferdsleminister Knut Arild Hareide, og etter kvart også eit knippe stortingspolitikarar, går ut og forskotterer det same, er populistisk og mildt sagt uansvarleg. I 2020 er det vel berre Ole Brumm som for fullt alvor trur at det er mogeleg.

Det er forståeleg at eit mindretal politikarar er såra og vonbrotne over at dette prestisjeprosjektet glir ut av nevane på dei. Men Hordfast er gått ut på dato.

Samfunnsnytten er høgst diskutabel. Kostnadene både med å byggja og drifta brua kjem til å bli astronomiske, og naturinngrepa kan ikkje forsvarast med det vi i dag veit om naturmangfald, landskapsvern og klimapåverknad.

BT overser elegant kor omdiskutert Hordfast er og stiller heller ingen kritiske spørsmål, då statsminister Erna Solberg presterer å kalla det ei stor ulukke for Bergen, om brua ikkje blir bygt.

I staden hiv avisa seg ukritisk med i hylekoret om at vestlendingen (igjen) står med hua i handa. Slik husmannsånd kler ikkje avisa, og er i alle fall ikkje representativt for Vestland.