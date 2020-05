Iverksett omvendt voldsalarm nå

Det vil gi voldsutsatte kvinner en tryggere hverdag.

Omvendt voldsalarm innebærer at voldsutøver forbys å oppholde seg i nærheten av fornærmedes bosted, arbeidssted og andre faste oppholdssteder. Foto: Morten Uglum / Aftenposten / NTB Scanpix

Debattinnlegg

Anna Kathrine Eltvik, initiativtaker til Aksjonsgruppen mot vold mot kvinner, Eva Aarskog, medlem i Aksjonsgruppen mot vold mot kvinner

Fra mars til april, har ifølge Kriminalomsorgsdirektoratet, antall domfelte som bruker elektronisk fotlenke som straff økt med over 30 prosent. Hovedårsaken til dette er koronakrisen. Men når det er snakk om omvendt voldsalarm, står det stille.

Å bruke det ble en juridisk og teknisk mulighet allerede i 2013. Siden da er det ifølge politidirektoratet kun 16 personer som er idømt voldsalarm, og i fjor var det kun totalt fem som var i bruk i hele Norge.

Riksadvokaten ga i fjor påtalemyndigheten pålegg om at omvendt voldsalarm oftere skal komme i bruk som den del av straffen når det er kontaktforbud.

Det viktigste formålet er å forhindre partnerdrap. Formålet er også å øke fornærmedes trygghet og trygghetsfølelse, samt flytte en større del av byrden som følger av vold og krenkelser over på gjerningspersonen. Det er rett og rimelig.

Anna Kathrine Eltvik (fra v.) og Eva Aarskog. Foto: Privat

Politiet har forklart at det er en del tekniske utfordringer med denne formen for tiltak mot vold, det må blant annet være GPS-dekning der domfelte måtte befinne seg. I tillegg har det hendt at domstoler har avvist politiets ønske om omvendt voldsalarm.

Hva med friheten til den som er utsatt for grov voldskriminalitet? Og hva med de gangene voldsalarmen til kvinner har tekniske problemer? I 2006 ble en kvinne (46) drept på Gjøvik, fordi voldsalarmen sendte politi på utrykning feil vei.

I de sakene hvor omvendt voldsalarm er iverksatt hittil, er det så langt ikke registrert trusselsituasjoner hvor domfelte bevisst har forsøkt å nærme seg fornærmede. Omvendt voldsalarm virker! I tillegg sparer det samfunnet for store økonomiske og emosjonelle påkjenninger.

Politiet er tildelt rikelig med penger fra sittende regjering, og har derfor økonomisk rom til å ansette nok folk til å få gjennomført alt arbeidet som ligger på vent. Nå er det på tide å bruke alle de hundre millionene de hadde til overs på budsjettet i fjor.

Fra 2000 til i dag, har over 150 kvinner blitt utsatt for partnerdrap i Norge. Politiet visste om volden i mange av tilfellene. I 2017 var det 2324 anmeldte brudd på besøksforbud. Samme året ble det utlevert 1440 mobile voldsalarmer. Til kvinner.

Men disse alarmene hindrer ikke personen kvinnene frykter i å komme på døren deres. Alarmen lar dem kun varsle politiet om at vedkommende allerede er der.

Med voldsalarm og besøksforbud oppnår man i mange tilfeller at kvinnen får bank før politiet kommer, eller at politiet kommer mens liket fremdeles er varmt.

Leder av Landsforeningen for voldsofre, Margit Lømo, har uttalt: «Står du rett overfor en gjerningsmann, og han står der med en kniv eller skal kvele deg, så hjelper det ikke hvor mye du trykker på voldsalarmen».

Koronakrisen har vist oss at det fint går an å få til soning med fotlenke. Vi spør derfor justisminister Monica Mæland (H) hva regjeringen og hennes departement har tenkt å gjøre for å sikre at omvendt voldsalarm kommer i bruk ved besøksforbud, innen kortest mulig tid.

Dette er et særlig viktig spørsmål nå som mange voldsutsatte lever i karantene og isolasjon. Vil regjeringen for eksempel vurdere øremerking av økonomiske midler og sende ut like tydelige føringer som Riksadvokaten har gjort?