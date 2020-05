La pandemien bli et grønt skifte

Dette viser at kapasiteten til å gjøre store endringer er til stede.

Publisert Publisert Nå nettopp

Koronapandemien er en gyllen mulighet til å endre på levevanene våre, mener Emma Brügger Aakre. Foto: Nasa/Shutterstock

Debattinnlegg

Emma Brügger Aakre Bergen

Covid-19 er skummel. Mange mister livet eller noen man er glad i, tiltak for smittebegrensning har tredd i kraft verden over, og verden har aldri vært så stor og så liten på samme tid.

Koronapandemien er mørk og skummel for mange, men likevel kan vi se noen lyspunkter i hvordan vi mennesker reagerer og tilpasser oss til den nye situasjonen.

I løpet av et par måneder ble hele verden snudd på hodet. Det var vel ingen som sto ved inngangen til 2020, ropte «godt nyttår!» og så for seg at vi så vidt ville få lov til å gå på butikken, eller at alle eksamener ville bli avlyst.

Emma Brügger Aakre (18) Foto: Privat

Jeg følger en svenske som heter Penny Parnevik på Instagram, og hun la ut et innlegg om hvordan hun vil forklare koronapandemien til sin sønn. «Akkurat nå gir vi planeten en sjanse til å puste fordi den trenger det», er ordene hun brukte.

Familier samles og spiller spill, og barn får ekstra oppmerksomhet fra foreldrene. Vi finner tilbake til noen verdier som vi kanskje har mistet, eller i beste fall har glemt at vi hadde. Nå fokuserer vi på å ta vare på naboer, familie og venner, og forhåpentligvis kan vi i lengden ta vare på planeten.

Les også 120 treningssentre varsler konkurs i løpet av få uker: – Situasjonen er dramatisk

Dette er en gyllen mulighet. Hele verden praktiserer sosial distansering og hjemmearbeid, og det betyr at mengden utslipp går ned verden over.

Ifølge en artikkel fra BBC, er utslippene i New York halvert sammenliknet med samme tid i fjor, som et resultat av tiltakene som er iverksatt for å redusere smitten. I Kina gikk mengden utslipp ned med 25 prosent i starten av året.

I Europa har vi satellittbilder som viser nitrogendioksidutslipp (NO2) som forsvinner over Nord-Italia, og vi har liknende tilfeller i Spania og Storbritannia.

Husk, dette har skjedd på bare noen måneder. Dette viser at kapasiteten til å gjøre store miljøendringer er til stede.

Les også Så mange permitteres i vest. Se BTs oppdaterte bedriftsoversikt.

Medaljens bakside er at mange står uten jobb eller har en usikker fremtid. Dette kan være ufattelig vanskelig, spesielt om man har barn å forsørge. Jeg tror likevel at vi kan skape mange nye arbeidsplasser om vi tenker nyskapende og grønt som et resultat av koronakrisen.

Jorden har gitt oss en gyllen mulighet til å rette opp i feilene våre, og jeg vil mer enn noe annet sikre at mine fremtidige barn får en frisk klode å leve på. La oss gjøre de små tingene i hverdagen som fører til forandring.

Om du ikke allerede gjør det, kan du begynne å resirkulere, eller å benytte kollektivtransport når landet åpner opp igjen.

Plutselig får du litt ekstra tid til og fra jobb, som du kan bruke til å lese en bok eller løse et kryssord.

Da får du både mer tid til overs og sparer kloden for store utslipp.

Dette skal vi ikke bare gjøre for vår egen del. Den største gleden av å gjøre disse endringene i livene våre bør komme av god samvittighet for å levere kloden videre, litt renere, til de etter oss.