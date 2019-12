Forlaget burde ikke utgitt «Politivoldsaken»

Jeg har aldri sett en så tendensiøs saksframstilling i en fagdebatt.

FORHÅNDSDØMT: En sitter igjen med et inntrykk av at konklusjonen var gitt på forhånd – dette er forskningssvindel, skriver Ottar Hellevik om boken «Politivoldsaken. Norges største forskningsskandale». Foto: UiO

Ottar Hellevik Professor emeritus, Universitetet i Oslo

Forlagssjef Elizabeth Sellevold i Vigmostad & Bjørke forsvarer i BT 14/12 at de har utgitt «Politivoldssaken. Norges største forskningsskandale», som jeg spurte om ikke burde omdøpes til «Norges største publiseringsskandale».

Ifølge Sellevold går min kritikk 6/12 i BT ut «på at boken ikke beviser det motsatte av utbredt vold i bergenspolitiet», og hun stiller seg «undrende til at argumentet om omvendt bevisbyrde skal være et premiss for utgivelse: Altså at man må bevise politiets uskyld for å gi boken plass i offentligheten.»

Jeg er undrende til hvordan hun kan ha oppfattet meg slik. Det jeg har skrevet er at dersom hensikten med boken ikke er å renvaske bergenspolitiet eller bestride forekomsten av politivold, slik Kvam & co innledningsvis erklærer, forstår jeg ikke hensikten med den.

Nå virker imidlertid ikke denne erklæringen helt troverdig, spesielt tilslutningen til statsadvokatens renvasking av bergenspolitiet etter Oslo-politiets etterforskning tyder på noe annet.

Sellevold etterlyser en begrunnelse for at jeg skriver: «Som et saklig innlegg i en diskusjon av forskningsmetode og datakvalitet er boken nemlig helt mislykket.»

Når det opprinnelige innlegget skulle kortes ned for å få plass i BT, ble følgende begrunnelse utelatt: I fagdebatter prøver ikke en part å svekke troverdigheten til motparten ved å trekke inn en rekke utenforliggende forhold i sin kritikk.

Jeg har heller aldri sett en så tendensiøs saksframstilling i en fagdebatt. En sitter igjen med et inntrykk av at konklusjonen var gitt på forhånd – dette er forskningssvindel (ordet brukes fortsatt i boka selv om det er erstattet med skandale i boktittelen) – og at dette så har styrt arbeidet med boka.

Innlegg i debatten, blant annet fra Vogt-søsknene, Gripsrud og Ottosen, underbygger inntrykket av en ytterst selektiv og tendensiøs framstilling av politivoldsforskningen.

Sellevold siterer fra Omdals anmeldelse av boken, der det sies at vi trenger denne boken. «Den pågående Nav-skandalen viser med all mulig tydelighet at selv de beste jurister og rikets fremste institusjoner kan ta grundig feil, og holde fast på feilen over lang tid.»

Men hva er egentlig parallellen mellom politivoldsaken og Nav-skandalen? I begge tilfeller er det begått overgrep mot svake grupper i samfunnet av myndighetene, det vil si politiet og påtalemyndighet/domstoler (i bumerangsakene) i det første tilfellet, og Nav i det andre, som det tar lang tid å korrigere.

Kvam & cos rolle er imidlertid ikke å bidra til å få en slutt på overgrepene, men tvert imot å angripe dem som bidro til at overgrepene ble avslørt og korrigert, ved å framstille dem som svindlere og løgnere. I Nav-saken finnes det heldigvis ingen som har påtatt seg en tilsvarende rolle.

Sellevold viser også til støtte fra Liv Finstad: «En sjokkerende bok. Jeg har aldri lest makan til ettergåelse av et påstått empirisk materiale.» Til det kan jeg bare si heldigvis. Det er sjokkerende og trist at noen anklager andre for svindel og løgn på et så sviktende grunnlag.

Det er forlagets rolle i denne historien som har størst interesse, og hvor en kan håpe at det vil utvikle seg en erkjennelse av at utgivelsen var et feilgrep. Fra forfatterne venter jeg ikke noe slikt.

Deres svar til meg 17/12 er stort sett en gjentakelse av de gamle anklagene om støtte til løgn i politivoldsforskningen. Ett nytt poeng er påstanden om at «støtteapparatets» tidsbruk var sløsing med offentlige midler.

For min egen del bestod innsatsen i å holde et innlegg på et seminar i Bergen, publisert i 1991, med drøfting av hva det er med arbeidsmåten som kan føre til ulikt utfall av forskning og etterforskning. Dette arbeidet var ikke bortkastet tid i forhold til min oppgave som metodelærer på universitetet.

Men jeg må konstatere at arbeidet dessverre har vært til liten nytte for Kvam & co, som enda ikke viser tegn til å ha forstått poenget.

De har heller ikke, til tross for oppfordringen i mitt innlegg 19/11, forsøkt å forklare hvordan de kan bruke utfallet av Oslo-politiets etterforskning som bevis for at voldsforskningen til Nordhus og Vogt var «en eneste stor løgnhistorie».

