Dagens samfunn er blitt så komplisert at det er umulig å gjøre selv enkle ting uten å bryte loven.

LOVER OG REGLER: Kjører du bil? Har du holdt deg oppdatert på reglene og på nye skilt de siste 20 årene? Neppe, skriver Høyre-politiker Tom-Christer Nilsen. Foto: Scanpix

Debattinnlegg

Tom-Christer Nilsen Stortingsrepresentant (H)

Kjører du bil? Ja, mest sannsynlig. Har du lest trafikkreglene etter at du tok lappen? Tror du at du hadde stått på teoriprøven i dag? Har du holdt deg oppdatert på reglene og på nye skilt de siste 20 årene? Neppe.

Vet du at et kollektivfelt opphører dersom du passerer en ny galge med skilt? Vet du hva en skiltgalge er?

Det finnes ingen organisert måte å gjøre hver og en som har sertifikat oppmerksom på endringer i trafikkreglene. Jo da, du finner det nå på Statens vegvesen sine hjemmesider, og det annonseres sikkert i annonseseksjonen på en avis som ligger på et bibliotek du ikke har besøkt, siden du leser nettutgaven.

Men de fleste som kjører bil i dag, har nok ikke sjekket noen av kildene. Trafikkreglene endrer seg ikke mye, men de er kompliserte nok å finne og lese til at svært få gjør det. Dermed brytes også reglene, og i mange tilfeller uten at noen er klar over det.

Er det mulig å leve lovlydig?

Tom-Christer Nilsen Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Ikke dersom du skal bygge hus. Hvordan får du byggetillatelse? Du søker, det vet de fleste. Men prosessen er blitt så komplisert, med så mange krav, at det er nesten ingen som gjør dette selv.

Plan- og bygningsloven og tilhørende byggesaks- og byggteknisk forskrift er blitt så komplisert at de fleste må leie inn kompetanse for å levere selve byggesøknaden. For noen som har sett litt nærmere på prosessen, vet også at det gjøres så mange feil på alle plan, enten på utførersiden eller på forvaltningssiden, og at det er blitt en hel liten egen industri i å søke, klage, kontrollere og klage igjen.

Det er ikke et vanlig menneske gitt å kjenne irrgangene. Vet du selv planstatusen for der du bor? Selv statsråder og statssekretærer har måttet gå fordi de ikke har klart å følge disse reglene, og lederen for vårt største parti klarte ikke å vite om de som jobbet hos ham, fulgte reglene.

Se deg rundt på alle husene der du bor. Sannsynligvis er det bare en brøkdel av dem som ville vært lovlig å bygge, slik de er bygget i dag.

Hva er egentlig poenget med regler, som ingen klarer å følge? Der er mange poenger og mange gode hensyn, men samtidig er det et problem når regler vi alle må forholde oss til, er blitt så kompliserte at vi må ha profesjonell hjelp for å følge dem.

Da har vi fått et konsulentokrati mellom oss og demokratiets byråkrati. Dette skal hjelpe deg, men tjener penger på at reglene blir mer kompliserte, og at hjelpen blir mer omfattende. Kort sagt de jobber for deg, men dere har forskjellige interesser.

Dette er i ferd med å bli et demokratisk problem. Det fører til fremmedgjøring, og det fører til et interessefellesskap mellom byråkrati og konsulentokrati, som gjør samfunnet mer og mer komplisert, og umyndiggjør borgerne.

Gjør et nettsøk etter ordningen skattefunn. De øverste treffene er konsulenter som rutinemessig tar 30 prosent av støttebeløpet for å gjennomføre søknadsprosessen, fordi den oppleves som komplisert for mange bedrifter.

Det var aldri demokratiets mening at tilskuddene til innovasjon og nyskapning skulle bli borte i søknadskostnader til konsulentokratiet.

Det har vært viktig for den sittende regjering å redusere byråkrati. Det har den også gjort. Men det er langt igjen, og fokuset må nå være på oss som skal bruke det.

Vi må gjøre samfunnet og regelverket enkelt nok til at folk kan forstå det, bruke det og slippe å måtte ha konsulenthjelp for å klare det. Spesielt når det gjelder ting nesten alle gjør ofte.

Det betyr at vi kanskje må gi slipp på noen av målene våre. Dersom folk flest ikke kan benytte seg av og forstå regelverket med alle sine gode intensjoner, er intensjonene lite verdt.

Da er det kanskje riktig å minne om det gamle munnhell: Veien til helvete er brolagt med gode intensjoner.

Publisert: Publisert 14. januar 2020 21:53

