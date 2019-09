Dagens skolesystem er mer akademisk enn noensinne

La praktisk flinke ungdommer få jobbe med gjenbruk.

FRAFALL: Det finnes dessverre ikke mange muligheter for praktisk flinke ungdommer uten lang skolegang, skriver Yuko Yamaguchi Ringdal. Shutterstock, NTB scanpix

Debattinnlegg

Yuko Yamaguchi Ringdal Styremedlem - Foreningen Gode nabolag

For mindre enn 20 minutter siden

Noen av de viktigste sakene i valget var klima og miljø. Det finnes mange viktige sider ved disse, men her vil jeg peke på enkle tiltak som kan løse flere av utfordringene.

Vi lever i et samfunn som er preget av bruk og kast. Om elektroniske apparater går i stykker, er det ofte bare en liten del som er ødelagt. Likevel koster det like mye å reparere som å kjøpe nytt. Samtidig drukner verden i avfall overalt.

I gamle dager fantes det lokale verksteder, hvor folk fikk reparert ting og tang i stedet for å måtte kaste og kjøpe nytt.

GLEM A4: Det kan være vanskelig å finne gode løsninger hvis en tenker på bare én ting om gangen, skriver innleggssender. Privat

Mens søppelet stadig øker, har det oppstått et annet problem: Flere ungdommer faller fra i den videregående skolen. Det finnes ungdommer som mestrer best det praktiske, mens andre foretrekker det mer akademiske. Folk er forskjellige, og det finnes derfor ulike tilbud for ungdommer.

Problemet er at dagens skolesystem er mer akademisk enn noensinne. Alle ungdommene på videregående skole må for eksempel ta noen teoretiske fag, uansett om de klarer det eller ikke. Dette gjør at mange ungdommer ender opp med å ikke klare å fullføre skolen.

Men det finnes en løsning. Hva med å koble disse to sakene sammen? I dagens samfunn finnes det dessverre ikke mange muligheter for praktisk flinke ungdommer til å få jobb på et verksted eller en fabrikk. Imidlertid kan vi skape nye studieplasser og jobbmuligheter med å bygge verksteder i nabolagene.

Ungdommer som er flinke i praktiske fag, kan jobbe som lærlinger i verkstedene i nært samarbeid med fagskolene. Dette vil også forebygge mye av alt søppelet vi lager i dag.

Om folk får lokal hjelp til enkelt vedlikehold og reparasjon av tingene sine, vil alt vare lenger. Folk sparer penger, avfallet blir mindre og ungdommene får praktisk og nyttig opplæring i viktig og nær tilknytning til folk i nabolaget sitt.

Det finnes allerede en rekke eksempler på slike lokale verksteder verden over. Mange kreative folk viser gode løsninger og eksempler på internett. Mye laget av materialer som er kastet av andre.

Det er viktig å tenke nytt og utenfor A4. Det kan være vanskelig å finne gode løsninger hvis en tenker på bare én ting om gangen.

Men ved å koble problemer sammen, kan vi lettere løse flere på en gang.

Publisert 22. september 2019 16:04