Anmelderen falt for eget grep

Hun skjønte ikke at hun selv er blitt en parodi på en anmelder.

Innsenderen mener «Den glade enke 2.0» er satire og samfunnskritikk på sitt aller beste. Han lurer derfor på om anmelderen faktisk var til stede.

Harald Alfsen Bergen

Tirsdag 29. mars anmeldte BT «Den glade enke 2.0». Jeg er ofte publikum på scenene i Bergen, både teater, musikk og opera. Maken til tonedøv anmeldelse har jeg aldri sett.

Anmelderen skriver: «På premierekvelden var salen full av mennesker med kulturpolitisk makt – hva med å lage noe som faktisk treffer dem?»

Kjære anmelder. Du må ha vært den eneste i salen som ikke skjønte at det faktisk er deg satiren gjelder. Ikke deg personlig, selvsagt. Men anmeldere generelt. Hvem har mer makt enn dem?

Harald Alfsen mener mediene burde brukt mer energi på å løfte omfang og kvalitet på anmeldelsene sine.

Det er også betimelig å spørre om hvem det er mediene engasjerer til å gjøre anmeldelser, og hvor engasjert mediene egentlig er i å anmelde alt det viktige som skjer på våre scener? Med så høy kvalitet vi har, og så mye arbeid som ligger bak, burde mediene brukt mer energi på å løfte omfang og kvalitet på anmeldelsene.

Anmelderen strør rundt seg med sure oppgulp. Som «lite aktuell», «mislykket», «sløst bort», «irriterende», «billig grep», «slapp koreografi», «forvirrende regi», «svakt». Og hun hevder at problemene med produksjonen hovedsakelig skyldes regi, koreografi og manus. Nærmere ordet slakt kommer man ikke. Overraskende derfor at hun ga så mange som tre av seks hjerter.

Jeg lurer på om anmelderen faktisk var til stede. Dette var jo satire og samfunnskritikk på sitt aller beste! Mange fikk sitt pass påskrevet. Byråkrater, teatersjefer, anmeldere, museumsdirektører, svensker i Bergen og fargerike homsedesignere.

Det var også mesterlig oversatt til norsk og spilt av Eirik del Barco Soleglad. Den scenografiske delte kulen var majestetisk og noe av det flotteste jeg har sett. Regi, musikk og prestasjoner fungerte optimalt.

Og det beste med det hele etterpå var at det ble dobbelt ironisk at anmelderen falt for eget grep, og ikke skjønte at hun selv er blitt en parodi på en anmelder.

Innsenderen er tidligere styreleder i Kultur Vest og tidligere styremedlem i DNS. Han har skrevet innlegget som privatperson.