De usynlige etterlatte

Når noen dør en narkotikarelatert død, blir etterlatte venner sjelden inkludert i sorgarbeidet.

Mennesker i rusmiljøet får ofte ikke den hjelpen de trenger når krisen inntreffer, mener innsenderne. Bildet er tatt i tunnelen ved Strax-huset.

Marianne Cook Pierron Medforsker i END og erfaringskonsulent i Helse Bergen AFR/LAR

Eva Britt Semmingsen Medforsker i END og spesialvernepleier i Bergen kommune

Hilde Bergesen Medforsker i END, Lisagruppene og tverrfaglig spesialist, Bergen kommune

Pelle ringer 113. Ronny puster ikke – Pelle får panikk. Vennen han har bodd sammen med og hatt som sin nærmeste familie gjennom 20 år, ligger livløs i sengen. Når ambulansepersonalet har båret Ronnys livløse og kalde kropp ut av leiligheten, blir det stille. Helt stille.

Vanligvis når noen opplever brå død i nær omgangskrets, blir kommunale kriseteam koblet på for å støtte de etterlatte. Ofte mobiliserer også lokalsamfunnet med åpne kirker og andre møteplasser. Nærmiljøet støtter de etterlatte vennene, den avdødes familie tar kontakt, og de står sammen i sorgen.

Når noen dør en narkotikarelatert død, ser vi ikke den samme mobiliseringen. Etterlatte venner som selv bruker illegale rusmidler, blir sjelden inkludert i sorgarbeidet, ingen dører åpnes, og ingen tilbyr en skulder å gråte på.

Er krisen mindre når man står alene? Nei, mener vi. Den kan i noen tilfeller oppleves som større.

I vårt arbeid med mennesker som selv bruker illegale rusmidler, ser vi stadig at de ikke får den hjelpen de trenger når krisen inntreffer. Ungdommer som har mistet sin beste venn til narkotikarelatert død, opplever å bli kastet ut av hjemmet sitt fordi dødsfallet skal etterforskes av politiet og hjemmet har blitt et åsted.

Hjelpen som blir tilbudt, er en lapp med telefonnummeret til Livskrisehjelpen. Mennesker i dyp sorg, sjokk og stor fare selv blir nok en gang sviktet av hjelpeapparatet.

Det siste året har vi opplevd at Bergen kommune har ressursene og kunnskapen som skal til for å mobilisere hjelp til denne gruppen mennesker når det oppstår større kriser.

Da vi opplevde brann i en boligblokk, ble det opprettet midlertidig tilholdssted på et av byens hoteller. Her samarbeidet kommunen og spesialisthelsetjenesten om kartlegging og oppfølging av beboernes behov. Det ble laget vaktlag som var tilgjengelig både for samtaler og praktisk bistand i en vanskelig tid for de som opplevde denne krisen.

Tidlig i høst fikk vi for første gang smitte inn i rusmiljøet, og vi opprettet karantenehotell for de som ikke hadde mulighet til å beskytte seg mot smitte. Her fikk mennesker som enten var bostedsløse, bodde på midlertidig botilbud eller av andre grunner ikke hadde mulighet til å opprettholde karantenebestemmelsen, tilbud om å bo. Igjen så vi at kommunen og spesialisthelsetjenesten samarbeidet på en god måte.

Hvorfor tilbyr vi ikke denne hjelpen til mennesker som står alene i krisen? Vi etterlyser et kriseteam for de ensomme krisene. Det skal ikke være tilfeldig hvilken hjelp du får når du opplever en krise. Vi vil at alle skal få hjelp, uansett hvor de bor og hvem de har kontakt med når krisen inntreffer.

Vi har ressurser og kunnskap til å danne kriseteam som kan tilkalles og møte de som selv er i fare når krisen inntreffer. Istedenfor en lapp i hånden med et nummer som ikke kommer til å bli ringt, ønsker vi at politiet skal ha et nummer de kan ringe for å tilkalle et tverrfaglig team som er eksperter på denne type sorg og krise.

Etterlatte forteller ofte om mangelfull oppfølging etter narkotikarelaterte dødsfall. Vi er spesielt bekymret for vennegruppen med egne rusutfordringer som ofte blir de usynlige etterlatte. Venner som selv er brukere av illegale rusmidler, blir sjelden trukket inn i sorgarbeidet og får heller ikke tilbud om oppfølging andre steder.

Usynlige etterlatte som trenger å døyve smerten, håndterer ofte dette ved ukritisk bruk av tilgjengelige rusmidler. Å leve livet sitt i utkanten av samfunnet er som å leve i en krigssone. Smerte og sorg går hånd i hånd. Ved død og andre store hendelser i miljøet oppstår det uro, og manglende informasjon om hva som har skjedd, skaper ofte rykter. Dette skaper igjen et potensial for vold i miljøet.

I kjølvannet av denne uroen og sorgen rippes der opp i «gamle sår» og «gammel smerte». Rusmidler blir et viktig hjelpemiddel for å holde følelsene i sjakk, og de blir dermed enda vanskeligere å leve uten. Dette vil kunne til føre til økt overdosefare i denne perioden.

Å ta inn over seg all denne smerten, tap, sorg og fortvilelse gjør at man til slutt legger lokk på følelsene for å ivareta og beskytte seg selv. Faren er at dette lokket spretter opp som i en trykkoker.

Kirkens Bymisjon er etter vår mening den aktøren som best har ivaretatt etterlatte med egne rusutfordringer til nå. Bymisjonen er «på banen» og tett på miljøet i Vågsbunnen. Når noen i miljøet rundt Korskirken dør, arrangeres det minnestund der alle berørte inviteres inn. De er tilgjengelige, jobber oppsøkende og har etablerte relasjoner til miljøet.

På bildet ser vi det oppsøkende teamet til Kirkens Bymisjon utenfor Korskirken. De får ros av innsenderne for å ivareta etterlatte.

Her kan folk få en skulder å gråte på og muligheter for sorgbearbeidelse. Kommunens egne botiltak og MO-sentre (Mottak og oppfølgingssentre) fanger opp sine «egne» brukere. Utfordringen er at det er en fare for at det kun er de som har tilknytning til Vågsbunnen eller kommunens tiltak, som blir fanget opp.

Vi mener at det mangler en åpen dør for en lang rekke sørgende. Vennenettverket fra rusmiljøet er ofte ikke ønsket i begravelser. Om de blir invitert, er det likevel mange som av ulike grunner ikke går. Det er ikke uvanlig å høre «jeg har sluttet å gå i begravelser». De går derfor glipp av ritualer som for mange er en viktig del av sorgbearbeidelsen. Ritualer de fleste av oss tar for gitt.

Å ivareta alle borgere i Bergen by betyr at alle fortjener likeverdige tjenester. Uavhengig av hvem du er. Helsedirektoratets veileder for psykososiale kriser, «Mestring, samhørighet og håp», utvider begrepet etterlatte til å inkludere andre nære relasjoner enn nærmeste familie. Den peker på at den relasjonelle nærheten vil være med på å avgjøre hvorvidt det er behov for psykososial oppfølging.

Vi savner at oppmerksomhet også rettes mot etterlatte som selv inntar illegale rusmidler. Det er denne gruppen vi ønsker å løfte frem. Dette er en gruppe som opplever mye stigma og utenforskap. De er utelukket fra store deler av samfunnet, og de er en gruppe som lett kan forsvinne i det tradisjonelle sorgarbeidet.

Det er på tide å tørke støv av begrepet «Look to Bergen». Vi vil med dette utfordre bevilgende myndighet til å sette seg sammen med spesialisthelsetjenesten, kommunen og brukerrepresentanter for å utvikle likeverdige tjenester til alle borgere i Bergen by.

