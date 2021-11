Svar til konstruktive bybanejokere

Byrådsleder Roger Valhammer (Ap) svarer bybanejokerne i Senterpartiet.

Basert på det vi vet nå er ikke Bryggen som verdensarv truet.

Roger Valhammer Byrådsleder (Ap)

Jeg vil rose Steinulf Tungesvik og Stig Torgersen i Senterpartiet for å bidra til en konstruktiv debatt i BT 18.11. Når vi snakker sammen, finner vi løsninger som kommer byen til gode, og jeg er helt sikker på at vi vil kunne finne sammen i bystyret om disse temaene.

Samtidig stilte Sp-representantene tre spørsmål i sitt innlegg, og jeg vil nedenfor forsøke å svare basert på den kunnskapen vi har opparbeidet oss gjennom bybaneprosjektet.

Er Bryggen som verdensarv truet?

Basert på det vi nå vet er svaret nei. Vi blir betrygget av at byantikvaren, KUVA-konsulenten og fylkeskonservatoren – som Riksantikvarens forlengede arm – foretrekker dagløsningen. Konsekvensutredningen for verdensarven (KUVA) gir gode forutsetninger for å justere dagløsningen frem mot endelig vedtak.

Det er verdensarvkomiteen som vurderer om verdensarvstatusen trues eller ikke. Utfordringene som adresseres i KUVA-rapporten, er mulig å minimere for dagløsningen, mens de er mer utfordrende for tunnelalternativet. Ikke minst fordi byggingen av tunnelen i seg selv gir en risiko man ikke kan planlegge seg ut av. Denne restrisikoen knytter seg til det samlede tiltaket av tunnelen, med holdeplass i fjell, to portaler knyttet til innganger/rømningsvei samt inngangen for tunnelen i sentrum.

Dagløsningen kan derimot forbedres med kjente teknologier. Den negative visuelle virkningen av master og kjøreledninger kan for eksempel løses med batteridrift, noe også det rådgivende organet til Verdensarvrådet tidligere har uttalt seg om.

Bryggen som verdensarv er ikke truet, mener Roger Valhammer.

Hva blir kostnaden ved sentrum som anleggsområde?

Gjennom god planlegging og kommunikasjon kan man arbeide for best mulig tilkomst til butikker og restauranter. Dette har bybaneprosjektet god erfaring med. Hvis det i enkelttilfeller ikke er mulig med tilkomst, kompenseres det for ulempen. Når det gjelder erstatningskrav, forholder bybaneprosjektet seg til gjeldende regelverk, og vi tror deres forslag kan følges opp uten å etablere en ny praksis eller regelverk.

Det er ikke mulig å svare helt konkret på hva den totale kostnaden blir i anleggsperioden for publikum i noe prosjekt i denne størrelsesordenen. Men det er også et poeng at det uavhengig av om man velger dagløsningen eller tunnelalternativet blir en anleggsfase.

I sistnevnte tilfelle vil det også være anleggsarbeid på Torget og Bryggen for å bygge sykkelveien, i andre deler av sentrum for å bygge Bybanen og ikke minst i selve arbeidet med tunnelen. Det vil samlet sett ta seks år, og for eksempel vil det være rystelser fra sprengingen av tunnelsalver. Salvene vil være merkbare for de fleste boligene i store deler av Fjellsiden i hele drivefasen på to til tre år.

Ved dagløsningen får vi også en rekke gevinster som følge av en stor opprustning av byrommene Torget og Bryggen, i tillegg til sårt tiltrengt infrastruktur i bakken som rør og annet som uansett må skiftes. Og ikke minst vil dagløsningen være bedre for næringslivet når den er ferdig.

Er bybane over Bryggen trafikksikkert?

Sikkerhet er en prioritet i alt vi driver med. Bybanen er, relativt til andre transportformer, et trygt transportmiddel. Keolis sin statistikk for ulykker ved Bybanen til Flesland viser en lav ulykkesfrekvens på 0,017 påkjørsler pr. 10.000 kjørte kilometer. Sammenliknet med å få dagens trafikk ut av sentrum, som Bybanen vil sikre, vil trafikksikkerheten i sentrum bli langt bedre enn i dag.

Når det kommer til bremselengder, stanser Bybanen på omtrent lik strekning som busser. Føreren av Bybanen tilpasser farten etter forholdene og kjører saktere eller stopper helt opp, om de ser en farlig situasjon. Skulle likevel et sammenstøt oppstå er fronten på vognene utformet for å unngå at noen kommer under vognen ved påkjøring.