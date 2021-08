Syv lærdommer fra pandemien

Erfaringene bør vi ta med oss til neste krise står for tur. Det er ikke sikkert det blir så lenge til.

Pandemien har gjort at samfunnet i større grad må ta stilling til verdien av å unngå sykdom og død, og hvem som først skal få vaksiner, skriver Espen Gamlund.

Espen Gamlund Professor i filosofi, Universitetet i Bergen

Det er noen datoer som bare fester seg i bevisstheten. Ofte knytter de seg til tragiske eller negative hendelser. Ingen vil for eksempel glemme 22. juli 2011.

Uten sammenlikning for øvrig vil 12. mars 2020 også bli en markering i folks bevissthet av en viktig og dramatisk hendelse i Norge. Det var dagen regjeringen innførte de strengeste tiltakene i Norge siden 2. verdenskrig.

På halvannet år har livene til mange av oss blitt radikalt forandret. Selv om vaksineringen er i full gang og de fleste snart har fått to doser, leder viruset foreløpig i kappløpet mot vaksinen. Smittetallene skyter igjen i været, og den fjerde bølgen skyller innover oss.

Når pandemien en dag tar slutt, har vi da lært noe av alle de nye erfaringene pandemien har gitt oss? Her er syv lærdommer jeg håper vi tar med oss videre etter pandemien.

De politiske tiltakene for å stoppe pandemien har også bidratt til å øke ulikhetene. Her er forbedringspotensialet stort, mener Espen Gamlund.

1. Omstillingsevne

På kort tid ble livene våre snudd på hodet. Det normale ble unormalt, og det unormale ble raskt normalt. Karantene, håndsprit i butikken, enmetersregelen, munnbindpåbud. På kort tid fikk hverdagen nye sosiale rammer, med til dels store begrensninger på hvem vi kunne møte, samt hvor og hvordan vi skulle omgås hverandre.

Barnehager og skoler stengte. Mange måtte kombinere hjemmekontor og hjemmeskole eller omsorg for barn. Like mange ble permittert. Kulturlivet stengte.

Alle disse omstillingene har tross alt gått overraskende bra. Pandemien har i så måte bekreftet det vi visste fra før: Vi mennesker er omstillingsdyktige når det gjelder.

2. Å leve med usikkerhet

Pandemien har mildt sagt vært uforutsigbar. Smittetallene og påfølgende smitteverntiltak har forandret seg hele tiden. Hva gjelder for denne uken? Må vi avlyse seminaret? Kan vi feire jul med familien? Kan vi reise på hytten? Planlegging har blitt en øvelse i å leve med usikkerhet, men det har vi blitt ganske flinke til.

Kanskje har livet under usikkerhet gjort at vi takler skuffelser bedre? Det er i så fall gode nyheter. Samtidig er det en fare for at vi i fremtiden ikke tillater oss å ha håp og forventninger i frykt for å bli skuffet. Vi kan ikke la det skje.

Selv ikke Sjømannsmonumentet på Torgallmenningen slapp helt unna munnbindpåbudet som har vært gjeldende i perioder.

3. Pandemien rammer ulikt

Pandemien har forandret livene til de fleste av oss. Men vi sitter ikke alle i samme båt. Vanskeligstilte sosioøkonomiske grupper har måttet tåle de største belastningene, som tapt arbeidsinntekt, forverret fysisk og psykisk helse, og høyere dødelighet.

De politiske tiltakene som har vært truffet for å stoppe spredningen av viruset, slik som nedstenging, har også bidratt til å øke ulikhetene.

Læringspotensialet er stort når det gjelder å unngå at fremtidige pandemier ikke øker de sosiale og økonomiske ulikhetene i befolkningen.

4. Verdien av liv og død

«Hvor mye er livet ditt verdt?» De fleste vil svare at det er umulig å svare på det spørsmålet. Ingen liv er mer verdt enn andre, verken økonomisk eller etisk. Men pandemien har vist seg å være et etisk og økonomisk minefelt. Vi stenger ned samfunnet for å hindre sykdom og død. Men nedstenging har også sine kostnader.

Smitteverntiltakene har reddet mange liv, men de har antakelig også tatt liv. Hvor mye skal samfunnet betale for å hindre sykdom og død blant de mest sårbare?

Hvem skal ha prioritet i fordelingen av de byrdene som pandemien bringer med seg? Hvem skal få vaksiner først? Hvem har mest å tape på å dø? Disse spørsmålene har ingen enkle svar, men de krever at vi tar stilling til verdien av å unngå sykdom og død. Det kan vi nemlig ikke unngå å gjøre i fremtiden.

5. Psykisk helse må tas på alvor

Begrunnelsen for de til tider svært strenge og inngripende smitteverntiltakene har vært å beskytte de mest sårbare gruppene i samfunnet mot sykdom og død. Studier og statistikk mer enn antyder at det er grupper i befolkningen som opplever forverret psykisk helse under pandemien, blant annet som følge av de strenge tiltakene.

Det gjelder blant annet barn og unge, studenter, og andre som allerede slet psykisk da pandemien traff oss. Det er for tidlig å si noe konkret om hvilke langsiktige konsekvenser pandemien vil ha for befolkningens psyke. Men vi vet nok til at vi bør styrke satsingen på psykisk helse.

6. Vi aksepterer bruk av tvang

En bærebjelke i vårt liberale samfunn er at myndighetene så langt det er mulig bør gi folk friheten til å leve som de selv ønsker. Denne friheten er satt på prøve under pandemien, hvor vi er underlagt forbud og påbud som griper langt inn i privatsfæren.

Under normale omstendigheter ville vi aldri godtatt så inngripende tiltak. Men det har vist seg at vi kan akseptere tvang dersom vi ser at det fører oss ut av krisen. Det forteller noe positivt om den tilliten vi har til dem som styrer landet vårt.

Utfordringen er at myndighetene ikke utnytter og misbruker den tilliten på en måte som forringer den.

Tvang kan også bli nødvendig for å løse neste krise, og da trenger vi all den tilliten vi kan få.

7. Globale trusler må løses gjennom globalt samarbeid

11. mars 2020 fikk koronaviruset status som en pandemi av Verdens helseorganisasjon (WHO). Det sendte et viktig signal til alle verdens land om å ta situasjonen på alvor, og til å jobbe sammen for å finne gode løsninger. Selv om Norge har kontroll på pandemien, så hjelper det lite dersom Sverige, Belgia eller Etiopia ikke har kontroll hos seg.

Hvis hvert enkelt land kun tenker på seg selv, tar ikke pandemien slutt. Vi har utviklet vaksiner mot covid-19 på rekordtid. Det hadde ikke vært mulig uten et formidabelt internasjonalt samarbeid. Samtidig foregår det en global skjevfordeling av vaksiner som tilsier at mange land først og fremst tenker på seg selv. Men pandemien er ikke over før alle land har tilgang på vaksiner.

Selv om vi skulle vært pandemien foruten, kan vi være takknemlige for de erfaringene og lærdommene den har gitt oss. Dem bør vi ta med oss til neste krise står for tur. Det er ikke sikkert det blir så lenge til.