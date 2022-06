Få mopedene tilbake i skolen

Elever motiveres av noe som kan relateres til deres egen virkelighet.

Tok du mopedlappen på ungdomsskolen? Det mener innsenderen dagens elever også bør få muligheten til.

Robert M. Flatås Høgskolelektor i pedagogikk, NLA Høgskolen

Året er 1989. Gutter med hockeysveis, pannebånd, syrevaskede jeans, Poco Loco genser og seilersko er klare for å ta fatt på sitt siste år i ungdomsskolen. Flere av disse femtenåringene ser frem til valgfaget mopedkjøring, som er basert på en teoretisk og praktisk opplæring.

Snart er det på med hansker, høretelefoner og hjelm. En del mengdetrening ute på skoleplassen må til før elevene får lov til å øvelseskjøre ute i trafikken. Det hersker stor enighet blant niendeklassingene at det er spennende med mopedopplæring på timeplanen, og 80-tallskidsa er glade for å kunne ta mopedlappen til den nette sum av 95 kroner.

I dag, 30 år senere, er mopedkjøring som eget valgfag på timeplanen forsvunnet ut av norsk skole og erstattet med det teoretiske valgfaget trafikk, som ikke tilbyr praktisk mopedopplæring. Skal en ungdom ta mopedlappen i dag, må det gjøres ved en kjøreskole utenom skoletid til en prislapp på rundt 9000 kroner. Dette har ført til at færre unge tar mopedlappen i dag, til tross for at vi lever i en tid hvor elektriske mopeder sprer seg som en farsott i Europa.

Politikere snakker i dag om behovet for en ny ungdomsskolereform, hvor det pekes særlig på å gi elevene større rom for å følge sine interesser. Det vises blant annet til Ungdata-forskning 2021, hvor 73 prosent av ungdomsskoleelevene sier at de kjeder seg. Mange gutter opplever at skolen ikke er relevant, særlig timene de sitter stille på en stol.

En vei for å bøte på dette kan være gjennom en ny ungdomsskolereform å prøve ut mer tid til tverrfaglige valgfag som kan basere seg på allerede eksisterende fag på ungdomstrinnet. I dag kan riktignok elever ta båtførerbevis, vel å merke hvis skolen velger å legge til rette for det. Et nytt tverrfaglig valgfag kan få navnet mopedførerbevis. Det kan legges til rette for en helt ny form for opplæring i samarbeid med lokale kjøreskoler, da det i dag er strengere regler for mopedsertifikat.

Opplæringen bør være gratis, og alle lærere som ønsker det, bør tilbys videreutdanning i faget. Dette tverrfaglige valgfaget kan i tillegg til mopedkjøring eksempelvis inneholde moduler som praktisk matematikk og fysikk, teknisk klargjøringsforståelse, digital elektronikk, leseferdighetstrening og trafikkforståelse.

Professor i livslang læring, Knud Illeris, ser på motivasjon som noe som finnes hos elevene, ikke noe som skal skapes hos dem. Ifølge Illeris (2013) handler det om å finne en vinkel på det faglige innholdet som kan relateres til elevenes egen virkelighet. Ut fra en slik tenkning, handler det om å hjelpe elever til å lykkes med egen læring.

Jeg er sikker på at praktiske ferdigheter som mekking, skruing, mopedkjøring og verkstedsopplæring i skolegarasjer, kombinert med relevant teoretisk fagopplæring, vil kunne skape mer fart og motivasjon for læring blant ungdom som opplever å kjede vettet av seg i dagens teoritunge klasserom.

Kanskje dette også kan bli et viktig bidrag til å øke norske elevers interesse for yrkesfag og digitalisering?