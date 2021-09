Jeg redder liv, men føler meg dum og ensom

Vi har et spesielt ansvar for å hjelpe også utenfor terapirommet.

Sivert Straume vil gi ti prosent av Bypsykologenes omsetning til hjelpeorganisasjoner og håper å få flere med seg.

Sivert Straume Daglig leder av Bypsykologene, Bergen

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Jeg har reddet et liv i jobben min som psykolog. En av mine klienter ville ikke ha levd nå uten hjelpen hun fikk av meg. Det kom hun til meg og sa en stund etter at behandlingen var ferdig.

Det er en stor ting, og i seg selv nok til at jeg kan tenke at karrieren min har vært god, selv om jeg ikke skulle ha gjort så mye bra ellers.

Psykologer gjør slike bragder fra tid til annen, selv om man ikke alltid får vite om dem. Men jeg kan redde enda et liv.

Les også Bill Gates til VG: − Vi må være klare for den neste pandemien

En gruppe barn står i fare for å dø. Jeg kan redde noen av dem om jeg vil.

Billige myggnett redder barn fra å bli syke og dø av malaria. De mest veloverveide beregninger finner at det koster om lag tretti tusen kroner å redde et barn under fem år fra å dø med massedistribusjon av slike nett.

Mitt dilemma er: Jeg har disse pengene, men har lyst å beholde dem selv. Tretti tusen kroner er ikke lommerusk for meg. Jeg prioriterer bort ting som koster mindre. Jeg liker at pensjonskontoen fyller seg opp. Og hva om barna mine skulle trenge litt ekstra økonomisk støtte en gang?

Men gjør jeg en kjapp, empatisk forestillingsreise til foreldrene som holder den syke toåringen sin, og ser at den trekker sitt siste åndedrag, så fremstår alle grunnene mine små. Tretti tusen kroner er ikke mer enn jeg kunne svidd av på en ny sofagruppe eller en reise, uten å bekymre meg for mine barns mulige, fremtidige økonomiske kniper. Dilemmaet er ikke noe dilemma. Jeg må gi fra meg pengene.

Men hva med det neste barnet som snart skal dø? Hva med de neste foreldrene som skal få revet ut hjertet? De tretti tusen var ikke mine siste. Jeg har fortsatt råd til ny sofagruppe. Svaret må bli det samme: Jeg må gi.

«Det er bedre at jeg har reddet ett liv og med tiden kanskje hundre liv, enn at jeg ga opp i møte med det overveldende ansvaret», skriver innsenderen. Dette barnet hadde malaria og fikk blodoverføring på en Leger Uten Grenser-klinikk i 2007.

Problemet mitt er at det stopper ikke der heller. Against Malaria Foundation har kapasitet til å omsette ytterligere 330 millioner kroner til livreddende malarianett i nær fremtid. Så mye har jeg ikke.

Men jeg har nok til å redde ett barn til. Og enda ett. Og enda ett. Jeg kan gi så det merkes. Jeg kan gi så det svir. Sofagruppe, ferie og privat pensjonssparing kan ryke, og jeg vil fortsatt være trygg og mett. Sammenliknet med foreldrene som mister barnet sitt vil jeg uansett være privilegert. Helt til huset er solgt og lommene tomme, kan jeg redde liv.

Når jeg så gjør en forestillingsreise inn i min fremtid som heltids myggnettingsdonor, kjenner jeg meg frastøtt. Et slikt liv, der hver krone jeg vil bruke på meg selv eller mine nærmeste skal veies mot et myggnett, vil jeg ikke ha. Jeg får lyst å avfeie hele denne teksten som en virkelighetsfjern moralfilosofisk tankelek.

Men så vet jeg, om jeg er ærlig, at det er virkelighet bak tankeleken. Barna kommer til å dø på ekte om jeg ikke hjelper dem.

Les også Malariadødsfallene nær halvert siden år 2000

Det større dilemmaet ser slik ut: På den ene siden står det flere titalls barn – ja hundretalls i et livsløp – som skal leve eller dø avhengig av mine valg. Sammen med dem står familiene. På den andre siden har du meg, som frykter å få en kjipere hverdag resten av livet.

Heller ikke dette er et dilemma, etisk sett. Det er bare et tyngende ansvar jeg ikke vil ta.

Les også Mer mat alene løser ikke sultproblemet

Om du gikk forbi en dam der et lite barn holdt på å drukne, ville du reddet det, selv om du ville ødelegge skoene dine og komme våt og forsinket på jobb? Slik formulerer den australske moralfilosofen Peter Singer mitt problem i essayet «Famine, Affluence and Morality» (Singer, 1972).

De fleste mener man er forpliktet til å redde barnet og fordømmer det å gå forbi uten å hjelpe. Singer ser ingen vesentlig etisk forskjell på å gå forbi et druknende barn og det å unnlate å gi bort alle pengene man kan klare seg uten til effektive humanitære formål.

Vi lever i en tid med historisk mange rike. Samtidig finnes det fortsatt mange ekstremt fattige, som lever på under to dollar dagen og står i fare for å lide og dø av malaria og andre ting som det koster lite å forhindre.

Moderne teknologi og kunnskap gir oss muligheter til å sikre en vei ut av den livstruende fattigdommen. Det gir en mulighet for de fleste av oss velstående til å bli helter. Men det påfører oss også en enorm personlig skyld det er vanskelig å komme unna.

Jeg har bestemt meg for å gi penger gjennom Leger Uten Grenser og effektivaltruisme.no, som vil omsette dem i virksom humanitær hjelp. Jeg skal ikke gi lommerusk. Det blir hundretusener. Med årene millioner. Firmaet jeg eier, skal gi ti prosent av omsetningen i 2021 til effektive hjelpeorganisasjoner. Jeg vil at det skal fortsette så lenge driften tåler det – og helst også øke.

På den måten skal jeg sørge for at mange barn blir reddet fra å dø. På ekte. Det er en stor ting hver gang det skjer.

Les også Norad frykter bistandskutt som følge av pandemien

Men dette løser ikke det større dilemmaet. Det står enda et barn der og skal dø, og jeg har tenkt å la det dø til fordel for mitt eget overflodsliv. Jeg skal gi avkall på en del pensjon og kanskje miste noe økonomisk handlefrihet. Men reiser blir det. Med tiden sikkert ny sofagruppe også. Alle storhetstanker sprekker når jeg tenker på barna jeg lar dø ved det.

Men jeg tenker: Det er likevel bedre at jeg har reddet ett liv, to liv og med tiden kanskje hundre liv, enn at jeg ga opp i møte med det overveldende ansvaret.

Det er ikke god skikk å fortelle ubeskjedent om egne humanitære gaver. Hvorfor gjør jeg det? Først bør jeg gi til kjenne at firmaet mitt bruker sponsing og humanitære gaver i omdømmebygging. Det ser jeg på som en heldig bivirkning og en uforholdsmessig dyr markedsføring.

Men jeg har flere og viktigere motiver: Jeg ønsker å binde meg til masten. Det er pussig, men jeg kjenner en underlig gravitasjon mot å beholde pengene selv, noe som ikke bare handler om alminnelig grådighet. Selv om jeg er overbevist om at det er riktig, så kjennes det uansvarlig. Og jeg føler meg dum og ensom.

Psykologer har ikke større ansvar enn andre for å gi. Men vi har et ansvar for å skaffe kunnskap om hvorfor vi som er rike. gir så lite. Finnes det noe bedre laboratorium for å studere denne problematikken enn en humanistisk kultur, der de fleste har mye mer enn det de trenger for å leve?

Jeg står frem som storgiver fordi det er med på å normalisere noe som burde være normalt. Og kanskje kommer jeg i kontakt med noen som tenker – og kanskje handler – likt. Da kan jeg kjenne meg mindre ensom i noe som er blitt en viktig del av tenkningen om jobben min.

En utvidet versjon av dette innlegget ble først publisert på psykologisk.no.