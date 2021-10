Vi skal bygge nye Dokken med omhu

Å utvikle en by er et lagspill.

Slik kan det ende opp med å se ut på nye Dokken (Laksevåg øverst på bildet). Til venstre i bildet er dagens bro over Puddefjorden, mens en ny bro er tegnet inn fra Dokken og over til Damsgårdsveien.

Laura Ve Programleder, utviklingsprogram for Dokken, Bergen kommune

Knut Andreas Knutsen Prosjektleder for arbeidet med arealstrategi for Dokken, Bergen kommune

Transformasjonen på Dokken er et prosjekt som angår alle som bor og ferdes i Bergen. Det er et godt tegn at byen er engasjert og at mange deltar med gode innspill og konstruktiv motstand.

Arbeidet med et stort sentralt område på Dokken skaper naturlig nok bekymringer. Tar vi de rette valgene, og vil snevre næringslivsinteresser stikke av med de flotteste tomtene? Blir husene for høye, og står de for tett? Hva med grøntområder og allmenn tilgang til sjøen? Blir Dokken en mangfoldig bydel med plass for alle – en bydel Bergen kan være stolt av?

I norsk målestokk er Dokken et gigantisk byutviklingsprosjekt. Gjennomføringen vil ta flere tiår, men avgjørelsene som tas nå, vil legge grunnlaget for hvordan Dokken og Bergen vil fremtre de neste femti årene. Derfor må vi ta den tiden det krever å bearbeide innspill, og veie ulike hensyn opp mot hverandre.

Knut Andreas Knutsen og Laura Ve fra Bergen kommune lover at dialogen med byens innbyggere og aktører skal fortsette om utviklingen av nye Dokken.

I løpet av høringen og gjennom debattinnlegg i mediene har vi fått svært mange og relevante tilbakespill. Det bekrefter at byutviklingen på Dokken er et krevende puslespill med mange og til dels motstridende interesser.

Innspillene vil bidra til å bearbeide arealstrategien i samarbeid med dem som investerer tid og engasjement for Dokken. For å få bedre tid til dette arbeidet vil vi endre fremdriften noe.

Utfordringene på Dokken er sammensatt. Lerretet er blankere enn vanlig, men alt er ikke helt åpent. Dokken-området har et stort utviklingspotensial for fremtidens Bergen – med over 200 dekar kommunal eid grunn.

Problemstillinger knyttet til grunnforhold og forurensing, avvikling av godshavnen og fremtidig havnevirksomhet må løses tidlig i planprosessen. Dette gjelder også tilknytning til Bergen sentrum og Laksevåg, og mulighetene for boliger for alle - «Boligbyen på Dokken».

Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet skal samlokaliseres på Dokken med sine 1200 arbeidsplasser og et arealbehov på 40.000 kvadratmeter. 16. juni vedtok bystyret at man skal vurdere tomtealternativene ved Bergen havnelager og Bring-tomten for disse institusjonene. Det er også sett på alternativer for Nye Akvariet.

Dette kan bli pionerprosjekter i utviklingen av «Havbyen på Dokken». Forholdet mellom «Boligbyen» og «Havbyen» vil være en sentral problemstilling.

Det samme gjelder Havnebyen, med pågående havnedrift (utover godshavnvirksomheten) parallelt med utvikling ny bydel. Det er viktig å finne en god balanse som svarer på byens og regionens behov. Det er også viktig å velge en god utviklingsrekkefølge, både på kort og ikke minst på lang sikt.

Vi må også ha nok plass til sosial infrastruktur og offentlige tjenester som skole, barnehage, kultur, lek, idrett og helse. Investeringer i sosial infrastruktur må gi noe til byens- og bydelens brukere, enten de besøker eller bor i området. Det er også foreslått å bygge opp under og forsterke eksisterende næring og handel i det historiske sentrum og omliggende områder.

God arkitektur og gode byrom må prege Dokken. God arkitektur kan ikke redde en dårlig bystruktur, men en god bystruktur kan romme et mangfold av god arkitektur og skape de arenaene vi ønsker for sosiale aktiviteter og godt naboskap.

Vi vil ikke finne plass til alle gode ønsker på Dokken, men vi vil utvikle en aktiv og attraktiv by sammen med byens innbyggere, næringsliv og fagmiljøer.

En endret fremdrift for arbeidet med arealstrategien betyr at vi får tatt med flere stemmer inn i arbeidet. Vi startet i august med en utvidet fremdriftsplan som gir bedre muligheter for samarbeid og dialog. I oktober inngikk vi også samarbeid med et arkitektteam som skal utfordre oss på bomiljø og sikre at vi får en mest mulig fleksibel bystruktur i endelig forslag til arealstrategi.

Utover høsten og vinteren vil vi invitere til utvidet dialog rundt noen av disse store temaene og problemstillingene som skal landes før bystyret får arealstrategien til behandling.

Bergen er kjent for stort engasjement og tidvis høy temperatur. Heldigvis. Alt annet ville vært både kjedelig og lite kledelig for byens innbyggere. Vi ser frem til å fortsette samarbeidet og dialogen med byens innbyggere og aktører – om både de nære og de langsiktige mulighetene på Dokken.