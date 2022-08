Kjør Bybanen døgnet rundt i fadderuken!

Alternativet er flere nachspiel, dyre taxiturer og gåturer alene i ukjente strøk.

Studentene som samles i sentrum i fadderuken, bør ha tilgang til Bybanen døgnet rundt, mener innsenderen.

Håvard Rørtveit Styremedlem i Høyres Studenterforening i Bergen

Debatt Dette er et debattinnlegg.

Hvert år ser vi at Skyss ikke klarer å omstille seg i fadderuken, der behov for nattransport er helt enormt. Hvorfor må vi være så rigide?

I disse dager har tusenvis av kommende studenter landet rundt fått svar på sine søknader til høyere utdanning. Tallenes tale fra Samordna opptak sier at i Vestland fylke har over 16.000 personer fått tilbud om studieplass. De fleste av disse kommer til Bergen.

Mandag 15. august står mange av disse klare på sine studiesteder for å starte en ny fase i livet. De skal bli kjent med sin nye hjemby de neste årene og med de mange viktige institusjonene, kulturtilbudene og velferdsordninger. Ikke minst skal de knytte bånd til byen og dens vestlandsivrige sjel.

«Hvorfor må vi være så rigide?» spør Håvard Rørtveit om kollektivtilbudet i fadderuken.

Sentralt i denne startfasen på studentlivet står kanskje det viktigste inkluderingsverktøyet vi har, nemlig fadderuken i Bergen – en folkefest uten like der man skal møte nye venner og få mange relasjoner man vil ta med seg gjennom og etter endt studietid.

Fadderuken får mye negativ oppmerksomhet i mediene, derfor ønsker jeg å trekke frem det positive. Jeg har selv som student en gang stått alene i en ny by, og fadderuken hjalp meg finne venner for livet og min plass i denne vakre byen.

Jeg skal erkjenne at i tillegg til å være en introduksjon til studieprogram og studiested så er fadderuken også en fest. Mange studenter bor også utenfor bykjernen på steder som studentbyen på Fantoft og andre steder langs bybaneaksen, helt i tråd med boligpolitikken som har vært ønsket fra kommunen sin side.

Vi må gjøre alt vi kan for at disse studentene får en varm velkomst til Bergen og opplever en trygg fadderuke. Dessverre for flere av de nye studentene som skal feire fadderuken, er ikke kollektivtilbudet i Bergen godt nok på nattetid.

Studentboligene på Brann Stadion ligger omtrent tre kvarters gange unna sentrum. Å gå til Fantoft studentby tar over en time. Jeg mener det er synd at Bybanen som går rett fra sentrum til Fantoft, slutter å gå kl. 01.00. Vi bør gjøre alt vi kan for at studentene kommer seg trygt hjem, uansett når på døgnet.

Innsenderen mener at et godt kollektivtilbud skaper tryggere rammer for de nye studentene i Bergen.

Alternativet til et godt kollektivtilbud er flere nachspiel, taxiturer som ruinerer den allerede skrale studentøkonomien, eller gåturer alene i ukjente strøk. Dette er ikke trygge rammer for en god velkomstfest.

Tidligere har Skyss tilbudt ekstra nattbusser i fadderuken, og dette håper jeg de vil fortsette med. Men jeg håper også at kollektivtilbudet i årets fadderuke blir enda mer ambisiøst.

Bybanen er det mest effektive og tryggeste transportmiddelet for studenter på vei hjem fra byen. Derfor mener jeg den burde kjøres hele natten. Den trenger ikke nødvendigvis å kjøre helt til Flesland, men burde i det minste kunne gå til Fantoft.

Kjære Bergen kommune, Skyss og Vestland fylkeskommune, gi våre nye medinnbyggere en trygg start på studietiden, og styrk kollektivtilbudet i fadderuken!