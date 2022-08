Skredfare skal ikke kvele utviklingen i utsatte områder

Målet er at det nye regelverket skal bidra til bedre utvikling av lokalsamfunn, samtidig som sikkerheten er ivaretatt.

«I likhet med mange andre land med fjell er Norge utsatt for fjellskred», skriver innsenderen. Bildet er fra et steinras på riksvei 13 mellom Odda og Hardangerbrua i juli.

Per-Arne Horne Direktør, Direktoratet for byggkvalitet

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I juni ble det sendt ut forslag om nye krav til sikkerhet mot skred og flodbølge som følge av fjellskred. De foreslåtte endringene i regelverket vil gjøre det lettere å bygge i områder som Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) overvåker.

Ingebjørn Bleidvin skriver i en kommentar i BT 30. juli om regelverket for å bygge i områder som er utsatt for fjellskred. Samtidig som det vies mye plass til saken, blir det ikke opplyst om endringene i regelverket som er på høring.

Les også Ingebjørn Bleidvin: – Rasfare-reglar trugar med å seigpina ei rekke lokalsamfunn til døde

De foreslåtte endringene vil tilpasse regelverket til utbygging og næringsutvikling i områdene han nevner. Og det er kanskje også på sin plass å nevne at allerede 19. juni i år skrev BT at regjeringen ville sikre utvikling langs Sørfjorden med et nytt regelverk.

I likhet med mange andre land med fjell er Norge utsatt for fjellskred. Store deler av Norge er preget av fjorder og daler som er omgitt av høye og bratte fjellsider. Større fjellskred er sjeldne, men de har forårsaket flere av de største naturkatastrofene. Det er i dag registrert rundt 300 ustabile fjellpartier i Norge. Takket være ny teknologi, gode undersøkelsesmetoder og overvåking blir fjellskredrisikoen i ulike deler av landet stadig mer kjent.

Per-Arne Horne, direktør i Direktoratet for byggkvalitet

Vi er enige i kommentatorens refleksjoner rundt at potensialet for fjellskred ikke kan kvele utviklingen i områder som ligger utsatt til. Forutsetningen er selvsagt at utviklingen skjer i områder som er overvåket av NVE, slik at vi vet at personsikkerheten er ivaretatt med et forsvarlig beredskapssystem. Dette innebærer alt fra varsling til evakuering.

De foreslåtte endringene i regelverket svarer i stor grad på dette. God utvikling av det byggtekniske regelverket er komplekst. Regelverket skal være helhetlig, det vil si at det skal fungere for ulike områder og bygningstyper. Det skal også utformes slik at det er forståelig og mulig å følge for alle, og det skal hele tiden utvikle seg og tilpasses samfunnets behov.

Les også Raset i Tyssedal knuste naustet til Terje. Få dagar seinare fekk han nok ein sjokkbeskjed.

Endringsforslagene er første del av et større arbeid med å utrede flere endringer i reglene for sikkerhet mot flom og skred. Målet er at regelverket skal bidra til bedre utvikling av lokalsamfunn, samtidig som sikkerheten er ivaretatt.

Direktoratet for byggkvalitet er underlagt Kommunal- og distriktsdepartementet. Og på oppdrag fra departementet har direktoratet sendt regelendringene ut på høring. Høringsfristen for forslaget til nye regler går ut 9. august, og vi ser frem til gode innspill.

Saken angår mange i Distrikts-Norge, og vi er derfor glade for at BT løfter den opp og frem. Dette er en sak som fortjener å bli godt opplyst.

Hva vil du skrive om? Send et innlegg til debatt@bt.no! Usikker på hvordan en gjør det? Se tips på denne siden.