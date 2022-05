Små skoler er best for elever og lærere

Det er skandaløst at så mange ikke har det bra på skolen. Det er på tide å reversere skolepolitikken.

Enkelte kommuner har kun én skole, der man har spart mange kroner ved å frakte flest mulig elever til det samme skolerommet. Det er å spare seg til fant, mener innsenderen.

Ole Bjarne Amdahl Pensjonert lærer

Elevundersøkelsen måler temperaturen på elevene i den norske skolen. 73 prosent av elevene kjeder seg i skolehverdagen. Halvparten er stresset. En fjerdedel kjenner angst i møtet med skolen.

Dersom dette var situasjonen i et gjennomsnittshjem, ville barnevernet stått på døren og hentet barna, for å tilby dem bedre oppvekstvlkår. Men skolen kan man ikke flykte fra, den er obligatorisk. Situasjonen er skandaløs.

Det er lett å se hvor hunden er begravet. Skolens formålsparagraf er tuftet på grunnlaget om at den skal gi hver enkelt elev tilpasset opplæring. Det er et høyt ideal. Virkeligheten er derimot slik at en lærer kun har omlag ett minutt og tjue sekund av tid til hver av de 30 elevene i løpet av en undervisningstime.

Da er det umulig å oppfylle dette målet og å gjennomføre tilpasset opplæring for den enkelte. Mindre elevgrupper, der læreren kan skreddersy opplegg for hver elev, er løsningen.

I dag brukes flere milliarder for å skysse elevene til store skolebruk. Enkelte kommuner har kun én skole, en skolefabrikk, der man har spart mange kroner ved å frakte flest mulig elever til det samme skolerommet. Skyssutgiftene blir på «solidarisk» vis lempet over på fylket. Dette kalles på godt norsk «å spare seg til fant». Det er det samme som å spare penger ved å tilby unger kun loff og cola i kostholdet.

Ikke rart disse ungene blir tiltaksløse og slappe. Det er ingen god investering å spare vekk vitaminene i kostholdet.

Skyssmidlene må raskest mulig overføres til kommunene, slik at disse heller nyttes på å opprettholde den lokale skolen. Da får eleven sjanse til å gå eller å sykle til nærskolen, og kan møte der opplagt og rede til å ta i mot lærdom.

Ved de fådelte skolene, der flere aldersgrupper er i samme klasserom, kan de eldste få bekreftet sin tillærte kunnskap ved å praktisere som hjelpelærere for de yngre. Dette er så populært at disse smålærerene fort danker ut erfarne lærere i lydhørhet hos de minste. Da kan læreren frigis til å gi tilpasset opplæring til den som virkelig trenger det.

Det gjelder i særlig grad elever med spesifikke diagnoser. På denne måten klarte den to-delte, nå nedlagte, Guddal skule i Fjaler å hjelpe en hel rekke elever med til dels tunge diagnoser. Det er faktisk mulig å drive tilpasset opplæring, dersom nok ressursene blir tildelt. Spør disse elevene som fikk hjelp, om de kjedet seg på skolen. Var de stresset? Var skoledagen deres preget av angst?

Lærere står i dag i kø for å forlate skolen. De sliter seg ut, når de prøver å oppfylle en umulig oppgave. Det er alvorlig for skolen, når de beste forlater «skoleskipet». Det er heller ikke god personalpolitikk å påføre ansvarlige lærere sykemeldinger og dårlig samvittighet på grunn av den skvisen de opplever seg satt i.

Å ikke gi den oppvoksende slekt de beste oppvekstvilkår, vil være en politikk kommende slekter vil måtte høste dyrt av. Når samfunnet skal hvile på dem som ikke fikk en sterk rygg i oppveksten, vil det være som å bygge et hus på kvikksand.