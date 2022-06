BT skal være tett på byen

Svar til John Glenn Robertsen.

Det nye utestedet på toppen av Xhibition i Bergen skal hete 360.

Frøy Gudbrandsen Sjefredaktør i BT

John Glenn Robertsen stilte 2. juni spørsmålet om hvorfor Bergens Tidende skriver om at Magic Norway-kjeden åpner et nytt utested på taket av Xhibition.

Robertsen opplever det som umusikalsk at vi gir plass til en aktør som vil fremme et høyt forbruk, særlig nå som vi er på vei ut av en pandemi der mange har vært permittert.

BT vil være tett på byen vår. Det er ikke vår jobb å være smaksdommer, men heller vise frem mangfoldet i bylivet. For noen vil det oppleves som attraktivt med et sted for folk fra «Fana, London eller Paris». Andre går annensteds.

Magic-kjeden er en viktig aktør i Bergen. Vi skriver om dem når de åpner et nytt utested, men også når butikkene forlater Kløverhuset, og når de må rive deler av takserveringen der etter pålegg fra Statsforvalteren i Vestland.

BT følger også tett med på hva samme Magic gjør med gamle Tanks skole i Kong Oscars gate.

Ved å fortelle om ulike steders profil, kan alle fritt velge et sted som passer dem dersom de vil kose seg på byen.

Folk er forskjellige, men BT skal være for alle.