Jeg elsker å få telefoner fra «Microsoft»

Spesielt gøy er det når du treffer en av de litt mer tålmodige typene.

Silje Alvsaker liker å oppholde telefonsvindlere.

Silje Alvsaker Åsane

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

For hvert minutt jeg kan forhindre en svindler fra å ringe andre, jo mer fornøyd er jeg. I dag er jeg ganske fornøyd.

Hun: Hei, Jeg ringer fra den tekniske avdelingen i Microsoft.

Meg: Å, hei.

Hun *snakker fort og mye*, men dette er kortversjonen: Det er oppdaget «malicious activity» og det er flere problemer på PC-en din, og det må vi få gjort noe med.

Meg: Ja, okey, det høres jo ikke bra ut. Hva slags problemer er det snakk om?

Hun: Det er oppdaget et uvanlig virus, og PC-en din er «highly corrupted»

Meg: Unnskyld kan du gjenta? Hva er problemet?

Hun gjentar den lange tiraden om «malicious activity» og «highly corrupted».

Meg: Jeg forstår ikke helt, hva er galt med PC-en? Kan de lokale IT-folkene se på den?

Hun forklarer at dette er en for stor jobb (det er tross alt mye galt med PC-en), og sier at det er de i UK som må håndtere dette. Så alvorlig er det.

Sånn holdt vi på frem og tilbake i cirka fire minutter før hun hevet stemmen sin.

Hun: Hvis ikke du gir meg de opplysningene jeg trenger må jeg legge en «block» i PC-en din.

Meg: Hva er en «block»?

Hun, ganske irritert nå: Forstår du hva jeg sier?

Meg: Nei, egentlig ikke, kan du gjenta? Hva slags problemer er det snakk om?

Ti minutt og fire sekunder tok det før hun fullstendig mistet tålmodigheten, kalte meg «bitch» og la på.

Akkurat det lever jeg ganske fint med.

Innlegget ble først publisert på Facebook.