BT har ennå ikke skjønt alvoret i Assange-saken

Avisens redaktører trenger å få åpnet øynene for den presedensen en utlevering av Assange vil skape.

Julian Assange er verken «varsler» eller «hacker», skriver innsenderen.

Gisle Selnes Professor, allmenn litteraturvitenskap, UiB

BT trykket 20. juni sin tredje leder med støtte til Assange. Det er prisverdig. Men dessverre bekrefter innholdet at avisen ikke har forstått sakens realiteter.

Allerede i andre setning snubler lederen når det hevdes at en utlevering av Assange vil være «en fallitterklæring for varslere verden over». Videre omtales Assange som «[h]ackeren [som] grunnla organisasjonen Wikileaks». Men Assange er verken «varsler» eller «hacker».

Det var Chelsea Manning som varslet om materialet Assange er siktet for å ha publisert. Assange var journalist og redaktør. Spørsmålet om «varsleres rett til beskyttelse» er derfor et annet enn det som står på spill i Assange-saken.

I forbindelse med «krigen mot terror» tok president Obama i bruk de beryktede amerikanske spionasjelovene av 1917 i en storstilt jakt på varslere. Obamas administrasjon tiltalte flere varslere for brudd på de sterkt politiserte lovene enn alle tidligere amerikanske administrasjoner til sammen.

Trump kom dermed til dekket bord: Lenge før hans ene periode var over, hadde han slått Obamas rekord. I tillegg høynet han innsatsen ved også å gå etter journalister – noe Obama hadde forstått ville være uhørt.

Slik er Assange blitt den første redaktøren som er tiltalt etter de amerikanske spionasjelovene for å ha gjort jobben sin. Det burde bekymre BTs redaktører atskillig mer enn dersom saken hadde handlet om forfølgelsen av varslere.

Assange er tiltalt for å ha gjort jobben sin, mener innsenderen. Bildet er fra en protest i Aten 20. juni mot utleveringen av Assange til USA.

Bruken av betegnelsen «hacker» om Assange er hakket verre: Det er dette de ansvarlige for uhyrlighetene Assange har avdekket, har villet stemple ham som: en informasjonstyv. Og det var det Trump-administrasjonen, med tidligere CIA-sjef Mike Pompeo i spissen, gjorde: Den prisdekorerte journalisten Assange ble konsekvent omtalt som hacker og medieorganisasjonen Wikileaks som en fiendtlig, ikke-statlige etterretningsorganisasjon.

Slik har USA kunnet tiltale Assange for medvirkning til tyveri av de avslørende dokumentene han mottok av Manning.

Ting tyder altså på at BT trenger å lese seg opp slik at avisens redaktører får åpnet øynene for den presedensen en utlevering av Assange vil skape. Det finnes en ganske nyutgitt bok – på norsk til og med – som jeg kan anbefale. Jeg tror de vet hvilken det er snakk om.