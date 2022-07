Vegvisarar

Dei gjer det for alle oss andre, vi som ikkje heilt veit kva veg vi skal velje, der vi stig på ukjende stiar.

Den raud- og kvitmåla pinnen viser veg for vandraren.

Rune Garmann Masfjorden

Dei fleste har nok sett slike: Stein sirleg sett opp, med ein raud «T» måla på. Små vardar, som viser vandraren vegen over vidda.

På ein liten tur i dag gjekk eg forbi ein raud- og kvitmåla liten pinne, varsamt stukke ned i bakken mellom blåbærlyngen. Pinnen seier det same som vardane: «Her kan du gå trygt», fortel pinnen, og er ein liten vegvisar for meg der eg går.

Eg gjekk og tenkte på desse som har sett opp alle desse vegvisarane rundt om i landet vårt. Kven har dei gjort dette for? Ikkje for seg sjølve, for dei veit vegen. Dei gjer det for alle oss andre, vi som ikkje heilt veit kva veg vi skal velje, der vi stig på ukjende stiar.

«Medan eg gjekk her langs den merka stien, kom eg til å tenkje på far min. Han var også ein vegvisar på sitt vis», skriv Rune Garmann.

Og det slo meg: Ved å lage og plassere vegvisarar på stader der du og eg skal gå, vert desse som lagar dei, gode vegvisarar sjølve. Dei praktiserer omtanke for andre, utan anna løn enn gleda ved å ha gjort det. Dei er gode føredøme.

Medan eg gjekk her langs den merka stien, kom eg til å tenkje på far min. Han var også ein vegvisar på sitt vis. Ein omsorgsfull far og bestefar. Ein som var lett å be om ei handsrekking. Ein flittig arbeidsmann. Sjukdomen som til slutt tok livet hans, møtte han med stor sinnsro heilt til han til slutt tømde dei siste bitre dropane frå begeret livet hadde gitt han.

«Livet er som eit skihopp», sa han ein gong. «Det er om å gjere å kome seg godt over kulen, og så må vi gjere vårt beste for å få til eit fint nedslag.»

Vi må gjere vårt beste, så lenge vi kan.

Ingen veit heilt kor lang vegen er, før vi kjem fram til den siste grinda. Og ingen veit kva som møter oss når vi opnar henne. Men enn så lenge får vi gå vegen som er lagt framom oss, og enn så lenge har vi vegvisarar som kan vise oss rette vegen.

Då er det naturleg å gjere Kolbein Falkeid sine ord til sine eigne:

Jeg finner nok fram

Døden er ikke så skremmende som før.

Folk jeg var glad i

har gått foran og kvistet løype.

De var skogskarer og fjellvante.

Jeg finner nok fram.