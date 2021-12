Verden mangler mikrochiper. Kan Norge bidra?

Listen over bruksområder er nærmest uendelig.

Hele næringskjeden er på grensen til monopolistisk. Fire selskaper står for nesten 90 prosent av den samlede chipproduksjonen i verden, skriver innsenderne.

Shiming Yuan PhD-student i mikroelektronikk, Institutt for fysikk og teknologi, UiB

Johan Alme Førsteamanuensis i mikroelektronikk, Institutt for fysikk og teknologi, UiB

Kjetil Ullaland Professor i mikroelektronikk, Institutt for fysikk og teknologi, UiB

Mikrochiper spiller en stadig viktigere rolle i samfunnet vårt i dag. Vi befinner oss midt i en digitaliseringstrend som bare kan utvikles videre med enda kraftigere og enda smartere mikrochiper. Alt i samfunnet skal nå måles, prosesseres og deles, og i hjertet av disse prosessene sitter mikrochipene. De finnes i alle vanlige gjenstander vi omgir oss med; biler, telefoner, kjøleskap, ovner, nøkkelkort, digitale prislapper i butikkhyllene og så videre. Listen er nærmest uendelig.

Og nå har vi altså mangel på mikrochiper. Bilindustrien har leveringsproblemer, firmaer som produserer medisinsk utstyr, uttrykker sin bekymring, og det har vært store prisøkninger på husholdningsprodukter vi er avhengige av. Men hva er egentlig en mikrochip, og hvorfor kan man ikke bare produsere flere for å møte behovene?

Shiming Yuan, Kjetil Ullaland og Johan Alme er alle ansatt ved Institutt for fysikk og teknologi ved UiB.

En digital mikrochip inneholder små brytere som enten kan være av eller på. Disse bryterne heter transistorer. Den første mikrochipen inneholdt kun to transistorer og ble laget av Jack Kilby i 1959. 60 år senere inneholder en Apple M1 Max prosessor mer enn 50 milliarder transistorer på et område som ikke er større enn fire kvadratcentimeter.

Det gjør transistorene så små at det nesten ikke er mulig å fatte, og det krever enormt mye av utstyr, personell og omgivelser. Derfor utføres disse trinnene i et såkalt rentrom, hvor luften så å si ikke inneholder støv eller forurensende partikler i det hele tatt. Forurensningsnivået i disse rommene tilsvarer mengden koffein i en kopp koffeinfri kaffe blandet ut i ti tonn vann.

I forkant av produksjonsprosessen utvikler designere funksjonaliteten som en gitt microchip skal ha. Det krever ikke bare forståelse av bruksområdet til chipen, men enda viktigere til elektriske egenskaper, strømforbruk, hastighet og alle mulige feil som kan oppstå.

Etter chipene er laget, må de testes. Dette er i seg selv svært komplisert og tidkrevende. Totalt sett så gir dette et bilde av et utviklingsforløp som er ekstremt utfordrende i alle ledd. Det er ikke uten grunn at man i mikrochipindustrien har et ordtak som sier: «Det er ikke akkurat raketteknologi, det er mye vanskeligere enn det».

Sett i lys av dette, gir det seg selv at å bygge nye fabrikker for å møte den globale etterspørselen av mikrochiper ikke kan gi en kortsiktig løsning på problemet. Det tar tid, og det koster mye penger. Intel har nylig investert 20 milliarder dollar for å bygge fabrikker i Arizona i USA, og det er ikke forventet at de leverer en eneste chip før om tidligst to år.

Hva skyldes mangelen på mikrochiper? Enkelt forklart har etterspørselen økt og produksjonen gått ned. Det er tre hovedårsaker til økningen av etterspørselen: USAs handelskrig mot Kina forstyrret forsyningskjeden i mikrochipindustrien. Kinesiske selskaper, som for eksempel smarttelefonprodusenter og bilprodusenter, bestilte mikrochiper i store kvanta siden de var redde for å bli nektet å handle senere.

Dette hadde nesten samme effekt som toalettpapirmangelen vi så i starten av pandemien: Markedet fikk panikk, og selv om det egentlig var nok toalettpapir, var det ikke nok til at alle kunne sitte på private lagre.

Den neste årsaken er covid-pandemien. Den har akselerert digitaliseringstrenden i nesten alle samfunnsområder. Til sist har det vært en markant økning av den kollektive innsatsen for å gjøre noe med klimaendringene. Dette har lagt press på digitaliseringen av områder hvor dette før ikke har vært en problemstilling.

Mikrochiper er overalt i moderne teknologi, også i mobiltelefonen din.

Pandemien reduserte i tillegg produksjonskapasiteten i alt fra råstoffproduksjon til renromskapasitet, og den påvirket logistikken over Stillehavet. Klimaendringene har også påvirket produksjonen av mikrochiper. Taiwan, som er verdens største produsent av mikrochiper, har nylig opplevd en av de verste tørkeperiodene i historien, og siden vannforbruket til en mikrochipfabrikk er på linje med forbruket til en mellomstor norsk by, har dette selvsagt konsekvenser. Ekstremvær og brann i en chipfabrikk i Texas ga også et stort tilbakeslag for produksjonskapasiteten.

Dette gir også en annen interessant tilnærming til mikrochipmangelen. Hele næringskjeden er på grensen til monopolistisk. Fire selskaper står for nesten 90 prosent av den samlede chipproduksjonen i verden. I tillegg har et nederlandsk firma, ASML, i praksis monopol på en gitt type essensielt utstyr som leveres til de to største aktørene, TSMC og Samsung. ASML hadde i 2020 en netto fortjeneste på svimlende 3,5 milliarder Euro.

Problemet med monopolisering og dermed manglende leveringssikkerhet har blant annet EU og Biden-administrasjonen i USA sett, og det har kommet initiativer for å gjøre Europa og USA mer selvforsynt med mikrochiper. For eksempel investerer nå USA 52 milliarder dollar i noe de kaller «CHIPS for America act», i tillegg til de private initiativene nevnt tidligere. Til og med Sør-Korea, som allerede er en av gigantene hva angår mikrochipproduksjon, satser stort.

Siden alt peker i retning av at verdens behov av mikrochiper kommer til å fortsette å øke i uoverskuelig fremtid, er det naturlig å spørre om Norge også kunne meldt seg på den internasjonale satsingen. Vi har allerede firmaer i Norge, for eksempel REC Solar Norway i Kristiansand og Norwegian Crystals i Glomfjord, som produserer silisiumkrystaller til bruk i solcelleproduksjon. Disse krystallene er omtrent de samme som brukes til mikrochiper.

Via NORFAB, som er et nettverk av produksjonsfasiliteter for forskning og innovasjon innen mikro og nanoteknologi, har vi kunnskap og erfaring med produksjonsprosessene som skal til for å lage mikrochiper. I tillegg har vi mange kretsdesign-firma i Norge med stor internasjonal suksess. For eksempel så inneholder mobiltelefonen din, uavhengig av merke, mest sannsynlighet en norsk grafikkprosessor.

Denne suksessen skyldes at Norge har flere gode utdanningsinstitusjoner for mikro/nanoelektronikk. Noe som har gitt mange svært dyktige elektronikkingeniører, samt gründere som både er faglig dyktige og flinke til å finne egne markedssegmenter hvor de kan lykkes.

Hvis vi satser på utdannelse av dyktige fysikere og teknologer og utnytter de naturgitte forutsetningene våre med ren kraft, kan det åpne seg mange nye og spennende muligheter i fremtiden.