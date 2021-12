Feilaktig forståelse av demokratiet

Morten Myksvoll bidrar ikke til å styrke politisk tillit blant velgerne.

Etter et lite avbrekk som følge av bybanesaken var Roger Valhammer og resten av byrådet tilbake på plass 6.desember.

Gert A. Gundersen Bergen

Morten Myksvolls kommentar i BT 21. desember om bybanesaken og byparlamentarismen illustrerer medienes farefulle vei vekk fra kritisk, objektiv og opplysende journalistikk over til personlig, meningsbasert forsvar for politisk oppførsel og prosesser.

Gjennom et langt og ordrikt forsvar for byparlamentarismen slik den har manifestert seg i den politiske behandling av bybanesaken, har Myksvoll åpenbart ment seg frem til at de kontinuerlige krumspring som er foretatt av partier og enkeltpolitikere i saken er en naturlig og god illustrasjon på et velfungerende demokrati.

Som velgere inviteres vi hvert fjerde år til å avgi vår stemme i lokale og nasjonale valg. Det mener Gert A. Gundersen er grunnplanken i vårt demokrati.

Myksvoll tar lett på det som for mange av oss er grunnplanken i vårt demokrati og fundament for vår tillit til demokratiske prosesser og til politikere generelt. Som velgere inviteres vi hvert fjerde år til å avgi vår stemme i lokale og nasjonale valg.

Invitasjonen kommer fra politiske partier og er basert på partienes omfattende programmer med sine løfter om hva partiene vil kjempe for kommende periode. Jeg vil tro de fleste av oss avgir vår stemme til det partiet vi er mest enig med, og i tillit til at de avgitte valgløfter ligger noenlunde fast.

Vi stemmer altså ikke på enkeltpersoner på valglistene og avkrever derfor selvsagt heller ikke disse noen individuell edsavleggelse på at de vedstår seg det programmet de ønsker å bli valgt på. Vi har altså en grunnleggende tillit til at når valget er foretatt ligger partiprogrammer fast, og enkeltrepresentanter er lojal mot det program de er valgt på.

Men Myksvoll mener tilsynelatende at vårt demokrati fungerer best når partier kan handle vekk viktige valgløfter for å oppnå makt og posisjoner, og at enkeltpersoner, i enkeltsaker, kan kjøpe og selge sine stemmer ut fra mer eller mindre plutselig oppståtte oppfatninger.

Jeg tar gjerne en diskusjon med Myksvoll om parlamentarisme kontra formannskap som egnet styringsmodell for Bergen. Mitt anliggende her er imidlertid å mene at Myksvolls kommentar av 21. desember ikke er egnet til å styrke politisk tillit blant velgerne. At den også bidrar til å svekke frykten for den fjerde statsmakt blant de øvrige statsmakter, gir kanskje enda større grunn for bekymring.