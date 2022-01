En hyllest til helsevesenet

Nybakt mor Linn Kristin Engø er full av takknemlighet overfor alle som har hjulpet henne den siste tiden.

Mitt møte med menneskene i hjertet av velferdsstaten gir meg behov for å rose.

Linn Kristin Engø Varaordfører (Ap) i mammapermisjon

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Takk til alle dere som på tross av for få kollegaer, for lite ressurser og for lite tid, gjør deres ytterste. Dere som nok opplever mer negativ omtale, enn ros og takknemlighet. Dere som gjorde at det å få mitt første barn, ble en utelukkende positiv opplevelse.

Til jordmor på helsestasjonen i Sandviken som guidet meg gjennom all verdens detaljer jeg trodde jeg ikke trengte å vite, men som faktisk kom godt med både før og etter graviditeten.

Til fastlegen min som er så kunnskapsrik og morsom, og kan berolige hvem som helst. Som uansett tar deg på alvor. Som stiller de gode spørsmålene både under graviditeten og på seksukerskontroll. Og til helsesekretærene som følger opp og passer på, og gjør sitt ytterste for at møtet med hele legekontoret skal være godt.

Les også Mia gruet seg til å føde under pandemien. Men da Liva kom til verden, hadde KK myknet opp.

Til ultralydjordmor på KK som tegnet og beskrev – og beroliget en som hadde lest seg opp på alt internett har å by på.

Til jordmoren i telefonen til KK som veiledet en altfor rolig og bedagelig anlagt, men likevel usikker, førstegangsfødende.

Til jordmødrene på nattevakt og dagvakt som gjorde første del av fødselen til en fin opplevelse – selv om de hadde så altfor mye å gjøre.

Til anestesilege- og sykepleier som forsto at det å prate om det forekommende valget antakelig ville assistere epiduralen på en ypperlig måte.

Til jordmor på kveldsvakt og de siste timene på fødestuen, som med galgenhumor og usedvanlig godt humør gjorde det hele til en trygg, fin og ganske morsom stund. Og som, i likhet med de andre jordmødrene, tok mine bekymringer og forestillinger på alvor. Som galant motbeviste enhver frykt jeg, dessverre i likhet med mange andre, hadde for KK.

Til dyktige sykepleiere, barnepleiere og jordmødre på barsel, for at de svarte på utallige spørsmål og gjorde den ekstremt overveldende opplevelsen av å plutselig ha en baby ganske så grei for både meg og min samboer.

Linn Kristin Engø takker alle dem som gjorde at det å få sitt første barn ble en utelukkende positiv opplevelse.

Til den myndige jordmoren på ammepoliklinikk som, med det jeg vil kalle usedvanlig tydelig omsorg og veiledning, bidro til at en litt for stor vektnedgang (og tilhørende stress) ble snudd.

Til helsesykepleier som på hjemmebesøk og timer på helsestasjonen betrygger og forklarer på klokt vis – og som forstår at både ammeutfordringer og plutselig lite søvn oppleves som en totalt utmattende ekstremsport – selv om det rammer tusenvis av nye foreldre hvert bidige år.

Vi hører stort sett om de negative opplevelsene – som er uhyre viktig at deles. I møte med liv og død kan feil få katastrofale følger, og det er umulig å forestille seg hvordan det oppleves.

Desto viktigere er det at hendelsene brukes til å lære og forbedre helsetjenestene våre. Mitt møte med menneskene i hjertet av velferdsstaten gjør likevel at jeg har behov for å rose.

Jeg skriver meg bare inn i rekken av alle dem som syns det er krevende, overveldende og slitsomt å få en liten baby i hus. Og jeg er desto mer takknemlig for det store, profesjonelle støtteapparatet vi tross alt har.

Derfor er dette en hyllest til de menneskene som står på hver bidige dag for at barn og foreldre skal få en trygg start på familielivet. De som løper fortere enn mange av oss aner, og som i mitt tilfelle har bidratt til et udelt positivt møte med norsk helsevesen gjennom graviditet, fødsel, barsel og i månedene etterpå.

Tusen takk.