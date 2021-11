Katter bør ikke slippes ut alene

Forstår ikke eierne hvilke farer katten utsettes for?

Katter står i fare for å bli påkjørt når de beveger seg ute i trafikken.

Altfor mange katter blir drept i trafikken i Norge. Noen mener at om en katt blir påkjørt og drept, så er det på tross av at katten døde, det beste for katten. Det er et betent tema, og mange klarer ikke å diskutere dette temaet uten å bli usaklige.

Ved mange påkjørsler dør ikke katten momentant. Noen katter lider lenge og blir aldri funnet. Overlever katten en påkjørsel, vil den ofte ha varige mén i form av skader i muskel- og skjelettsystemet. En katt kan leve videre på tross av kroniske smerter, men livskvaliteten blir betraktelig redusert og livet forkortet.

Alle katter kan bli drept i trafikken. Det skal ikke mer til enn at katten i et uoppmerksomt øyeblikk løper over veien etter en annen katt eller et byttedyr. Den kan bli påkjørt av bilførere som kjører for fort, men også i rolige gater med 30-sone blir katter drept. Mange kjører uaktsomt.

Det finnes mange alternativer til å slippe katten løs ute alene, mener Heidi Ellingsen.

Det finnes mennesker som vil katter vondt, og mener det er katteeier sitt ansvar å beskytte katten sin. Mange katteeiere inntar en hjelpeløs rolle der de fremstiller det som at det ikke er noen andre muligheter enn å slippe katten løs ute alene.

Kanskje er ikke katteeiere innforstått med alle farene katten utsettes for? Eller er det nedarvede holdninger som gjenspeiler seg i katteholdet til de aller fleste eiere? Hvorfor har vi dette skillet mellom katter og alle andre kjæledyr? Vi slipper ikke hunder løs overalt, heller ikke kaniner eller andre smådyr.

Katter har ikke mental kapasitet til å utføre trafikale risikovurderinger og bør heller ikke slippes løs ute alene. Det er mange alternativer: lufting i sele, en flott luftegård, bli med katten ut, gjør kattens inneliv spennende med stativer og hyller.

Katten sitt liv er verdifullt!