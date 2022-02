Ei avgjerande sak for Bergen

Eg er skuffa over at byrådet jobbar aktivt mot ny E39.

Dagens E39 skapar eit utriveleg bymiljø for mange område i Bergen, meiner innsendaren.

Kristian Kvamme Landås

Eg håpar vi ikkje har brent opp alt krutet når vi har diskutert traseval for Bybanen, saka om ringveg aust er også ei særs viktig sak som innbyggjarane i Bergen og omland bør involvere seg i.

Sjølv om eg soknar mot venstre i partilandskapet, må eg sei eg er svært skuffa over byrådet i Bergen i denne saka. Dei jobbar aktivt mot Statens vegvesen sine planar om ein ny E39 aust for Bergen sentrum.

Ringveg aust vil løyse mange av trafikkproblema i og rundt Bergen, meiner Kristian Kvamme.

Eksisterande E39 går midt gjennom Bergen sentrum og skapar eit utriveleg bymiljø for område som Kronstad, Danmarks plass, Minde, Solheim, Møllendal, Nygård, Kalfaret/Fjellveien, Ytre Sandviken, Eidsvåg, Åsane mfl.

Dette vil bli ytterlegare forsterka når dei store byutviklingsprosjekta er ferdige, ein kan nemne i fleng: Møllendal, Bystranda, Kronstad, Minde, Kanalvegen mfl. Alle desse prosjekta utvidar Bergen sentrum sørover, med E39 som næraste nabo.

Eksempel på trafikk som naturleg vil forsvinne frå sentrum om ein byggjer ringveg aust:

All gjennomgangstrafikk på E39, f.eks. tungtrafikk frå Stord/Stavanger til Mongstad.

All trafikk mellom E16 og sørgåande E39.

Lokaltrafikk mellom Bergen sør og Åsane/E16.

Lokaltrafikk mellom Bergen vest/Sotra/Askøy og E16.

Snart blir det igjen rom for å ta opp «kvardagslege utfordringar», som svevestøvet på Danmarks plass, skriv Kvamme.

Ytterlegare trafikk vil også kunne forsvinne ved regulering av prisnivå i sentrum, f.eks. tungtrafikk mellom nordsjøbasane på Ågotnes og Mongstad.

Den fullskalerte ringveg aust vil lose trafikken ut om sentrum, gjennom nye tunnelar og avskjerma vegar. I tillegg til gjennomgangstrafikken på E39/E16, vil nok også mykje lokaltrafikk velje å køyre austover i staden for midt gjennom Bergen sentrum.

Ved eventuelle ulykker/hendingar vil ein også ha ei akseptabel omkøyring over eksisterande E39. Berre tenk på hendingar i Ytre Sandviken som vasslekkasjen 27. november 2019 og demningsbrist 22. august 2018. Med aukande ekstremvêr og aldrande røyrleidningar, er det vel lite som tyder på at vi får mindre av slikt. Robust infrastruktur er avgjerande!

I sommar var eg innom Stavanger, Oslo og Vestfoldbyane – jamført desse ligg vel Bergen noko bak når det kjem til infrastruktur og kollektivtrafikk.

Ser ein seg litt rundt, både innlands og utlands, har vel ringvegsprinsippet gjort mykje godt for mange byar. Eg håpar det er avleggs å tenkje at ein må ha trafikken innom sentrum for å kapre kundar.

Når covid-fokuset har lagt seg, og det blir rom for «kvardagslege utfordringar», vil vel også svevestøvet på Danmarks plass kome på dagsorden igjen. Her ville ein E39 aust om Ulriken hatt betrakteleg positiv innverknad.