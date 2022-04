Fornuftige, men usmakelige strømskap på Bryggen

Hvis dette er sluttproduktet, står det til stryk.

De nye strømskapene på Bryggen fremstår som lort til åpent skue, mener innsenderen.

Henning Nilsen Bergen

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

BA trekker frem en sak i lørdagsavisen, som på flere måter er positiv og formålstjenlig for alt og alle. Det gjelder de nye strømskapene som er satt opp langs bryggekanten på Bryggen.

De er til for at småbåter skal kunne koble seg til landstrøm på en rimelig og grei måte. Rimelig i den forstand at disse er tilgjengelige, men ikke nødvendigvis at strømmen er rimelig. Det første som slår meg når jeg ser disse strømskapene, og jeg har kun sett dem via bilde i BA, er at de får meg til kjenne at magen vil vrenge seg.

Hvis dette er sluttproduktet estetisk sett, så står det til stryk. Kjempestryk, må vite. Vi snakker tross alt om Bryggen!

Flere slike strømskap er satt opp langs bryggekanten.

Bryggen i Bergen, også kjent som Tyskebryggen og Hansabryggen, omfatter den gamle trebebyggelsen og brannsikre steinkjellere i den historiske bykjernen i Bergen. Bryggen består av cirka 13 mål med 61 fredede bygninger, og befinner seg på Unescos liste over verdens kulturarv. Bryggen er i tillegg den tredje mest besøkte turistattraksjonen i Norge.

Men hvorfor i «garnhaugen» må strømskapene være direkte usmakelige? De fremstår jo som en lort til åpent skue, som en kvise på samfunnets rumpe, eller rett og slett en bedriten vorteklump.

Båtfolket skal kunne betale for strømmen via en app.

Kjære kommuneledelse, slipp til noen fagfolk med sans for historie og med bygningstekniske smaksløker i behold. Som kan skape de om fra en støtende lort til en lekker skulptur. Skape noe som turister vil forevige og tvitre til sine venner langt, langt unna.

God reklame er og blir god reklame. Lorter, derimot, er vederstyggeligheter som av allmenn, helsemessig årsak må skylles vekk.