La byrådet alle opplysningene på bordet, eller holdt man igjen noe for å få landet sin dagløsning?

Steinulf Tungesvik (fra v.) og Stig Torgersen fra Sp sikret sammen med Odd Arild Viste fra Rødt at byrådsleder Roger Valhammer (Ap) fikk sin foretrukne løsning for Bybanen gjennom sentrum.

Thomas Flesland Bystyrerepresentant, Senterpartiet

Sirkuset rundt Bybanen i fjor høst endte med at et knappest mulig flertall i bystyret stemte for en såkalt dagløsning. Det innebærer at Åsanelinjen skal gå fra dagens stopp i Byparken, videre opp til Småstrandgaten og Torget, før den gir gass og passerer foran Bryggen.

Massivt press fra byrådet resulterte i at tre enkeltrepresentanter fra henholdsvis Rødt og Sp gikk bort fra sine partiers og gruppers standpunkter, og snudde saken. Ut av hatten kom en såkalt intensjonsavtale for Bybanen over Bryggen.

I ettertid har denne avtalen vist seg å være verdiløs. Den er så dårlig at en kan spørre seg selv om partene bak den faktisk selv har tro på at innholdet kan gjennomføres.

Bystyrerepresentant Thomas Flesland (Sp) mener intensjonsavtalen som sikret bybane over Bryggen «likner mer på et skalkeskjul hvis hensikt er å skyte ned en tunnelløsning».

Først: Vognene over Bryggen skal gå på batteri. I behandlingen av saken ble det sagt at dette først kunne komme på plass om flere tiår. Nå, plutselig, kunne dette komme allerede fra start – altså rundt 2030. Batterivogner medfører en stor ekstrakostnad og gjør at man ikke får en gjennomgående linje fra sør til nord. Det fører også til at man må etablere vendepunkt i sentrum.

Én dag før bystyret behandlet saken, fikk byrådet beskjed fra fylkeskommunen om at dette blir en nødvendighet. Flere forslag til plassering av vendespor ble gitt, blant annet en egen sløyfe ut Strandgaten og opp til teateret. Også en ny løsning ble skissert: 900 meter med ny skinnegang i Lars Hillesgate, forbi Grieghallen og Festplassen, og frem til dagens bane i Kaigaten.

Etter planen skal det vedtas en reguleringsplan for dagløsningsalternativet for Bybanen gjennom sentrum i løpet av våren 2023.

Intensjonsavtalen tar også for seg en annen viktig sak, nemlig såkalt «miljølokk» i Eidsvåg. Premisset er at dette skal finansieres av anleggsbidrag. Med det menes at grunneierne i området skal betale for lokket over deler av den nye motorveien. Dette til tross for at eierne aldri har gitt andre signaler enn at det er utelukket for dem å betale for et slikt lokk.

Et siste punkt som har fått lite oppmerksomhet, er ønsket om å «etablere kollektivfelt, alternativt tungbil- eller sambruksfelt, på E39 fra Åsane til Bergen sentrum. Virkemidler som redusert fartsgrense, ombygging av kryssløsninger og liknende er ønskede tiltak for å realisere kollektivfelt eller alternativer».

Hvordan dette vil slå ut for Bergen nord, kan en bare spekulere i. Men kø, kaos og kork blir det garantert, dersom man struper dagens Åsanevei før man har på plass en alternativ omkjøringsvei. Prislappen nevnes heller ikke.

For å toppe det hele, varsler nå Statens vegvesen om at utvidelse av Fløyfjellstunellen ikke får penger før i 2025. Det gjør at oppstart av arbeidene antakelig ikke vil skje før nærmere 2026, og ikke i 2023 eller 2024 som ble sagt i behandlingen av saken. Kontinuerlig utbygging og fremdrift var da kronargumentet for å legge banen i dagen.

Responsen fra fylkeskommunen er å begynne med å bygge banen gjennom sentrum, som også direktør for Bybanen utbygging bekrefter som den eneste muligheten en har nå. Problemet er at Statens vegvesen ikke vil akseptere dette, da det er tvingende nødvendig å ha omkjøringsmuligheter over Bryggen når Fløyfjellstunellen stenges.

Oppsummert er avtalen å anse som intet annet enn en vits. Den er luft og papir, og likner mer på et skalkeskjul hvis hensikt er å skyte ned en tunnelløsning, heller enn å levere et realistisk dagalternativ. Den baserer seg på falske premisser, og fører med seg forutsetninger og konsekvenser som ikke ble synliggjort for bystyret da saken ble behandlet.

Dette, sammen med den informasjonen som nylig har kommet rundt ny Fløyfjellstunnel, fører til flere spørsmål. Og kanskje det viktigste: Hva visste egentlig byrådet og de tre utbryterne da saken ble lagt frem for bystyret i fjor høst? La de alle opplysningene på bordet, eller holdt man igjen noe for å få landet sin dagløsning?