Feil oppskrift for distrikta

Det som trengst, er kloke hovud og dyktige hender, ikkje meir statleg styring.

Hurdalsplattformen inneheld ikkje løysinga for å styrke distrikta i Noreg, meiner innsendarane frå Høgre.

Liv Kari Eskeland Stortingsrepresentant (H), Hordaland

Olve Grotle Stortingsrepresentant (H), Sogn og Fjordane

Bård Ludvig Thorheim Stortingsrepresentant (H), Nordland

Etter ein valkamp der Senterpartiet gjekk høgt på bana for å styrke distrikta, var vi svært spent på kva dette ville seie i klartekst. No har vi svaret.

Ei historisk lang liste med løftebrot i saker der Sp må ha visst at dei ikkje kunne innfri: Som på Andøya, ein Nord-Noregbane som skulle byggast omgåande utan utgreiing, over 100 nye lensmannskontor som har blitt til 20.

Dei mange løftebrota overskygger tilleggskutt på ferjeprisar utover det Solberg-regjeringa allereie har lagt inn i budsjettert, om dei finn rom for desse utan at det går ut over samferdslesatsinga Solberg-regjeringa har gjort i NTP.

Det skal vidare gjennomførast ein distriktspolitisk konsekvensanalyse ved alle reformer, og det skal lagast pilot på bygdevekstavtalar.

Men er det dette som er svaret på å få fart på distrikta? Etter vår oppfatning: nei.

Olve Grotle (frå v.), Liv Kari Eskeland og Bård Ludvig Thorheim, alle stortingsrepresentantar frå Høgre, er uroa.

Det dei næringsdrivande i distrikta no treng, er kloke hovud og dyktige hender som kan produsere varer og tenester som kan eksporterast og seljast innanlands.

Heldigvis ser vi at den nye regjeringa ikkje har tenkt å reversere alle gode tiltak som vart sett i verk av Solberg-regjeringa. Framleis er det høgt tempo på grøn omstilling, satsing på breibandutbygging og 5G-nett og satsing på grøn skipsfart.

Men vi kjenner på ei gryande uro for korleis ei syklisk verftsnæring vil klare seg gjennom opp- og nedturar, når bemanningsbransjen vert sett under hælen. Vi er også urolege for korleis vi skal syte for den beste utdanninga, når det er viktigare å satse på skulemat framom dei dyktigaste lærarane.

Så kan vi vone at uroa vert gjort til skamme, at distrikta vil blomstra fordi vi veit kva styrke som ligg i privat næringsliv, og at dei slepp til, og ikkje vert kvelte under eit ønske om meir statleg styring.

Vi er heilt avhengige av at dei unge finn distrikta attraktive. Det kjem med gode jobbar, fleksible utdanningssystem og valfridom i kvardagen. Vi ser ikkje dette att i Hurdalsplattforma, men vi får håpe at det ligg der mellom linjene.