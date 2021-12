Kjære bilist som tuter

Det kommer til å gå 17 år til neste gang jeg kjører inn på en ferge.

Innsenderen ber deg tenke deg om før du tuter i tide og utide. Hun fikk en ubehagelig opplevelse på et fergeleie i Os.

Torunn Stople Kallelid Student, Laksevåg

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Jeg kjente meg skremmende igjen i saken i BT fra 1. desember om Marianne Helgesen, som hadde latt bilen stå i 17 år på grunn av kjøreangst. Med artikkelen fast i minnet bestemte min mann og jeg at jeg skulle kjøre til Halhjem på helgens tur til Stavanger. Vi kommer trygt frem til Halhjem, og til tross for at jeg liker bedre å være passasjer, har kjøreturen gått greit.

Vi må vente noen minutter på fergen, og jeg benytter anledningen til å spørre: «Du vil ikke kjøre inn på fergen, du da»? Jeg hater ferger og fergebillettører. Ikke dem som personer, men deres vinking hit og dit, flakkende blikk og ikke-smilende munn. Jeg skjønner aldri hvor de vil at jeg skal.

Min mann ser på meg og sier: «Jeg tror det vil være god trening for deg». Han tok feil.

Torunn Stople Kallelid (25) tror det går lang tid før hun neste gang kjører inn på en ferge.

Bilen foran meg begynner å kjøre, og det går litt i rykk og napp, som det ofte gjør på vei inn på en ferge. Men plutselig blir det full stopp. Og problemet kommer idet jeg igjen skal kjøre bilen fremover. Den slitne clutchen i den trofaste, men gamle bensinbilen er like ustabil som alltid, men sjåføren er hakket mer stresset enn ellers.

Jeg kubber. Stresstankene kommer, skylden over at alle biler bak meg må vente, ønsket om å ikke sitte bak rattet, alt slår inn samtidig som bilen bak gjør det verst tenkelige. Den tuter.

Jeg skrur bilen av og begynner å svette. Skrur bilen på igjen mens jeg holder tårene tilbake. Jeg kubber igjen. Jeg tror min mann sitter ved siden av og angrer på at han ikke byttet plass med meg. Jeg angrer jeg òg. Og bilen bak meg tuter igjen. Jeg skriker til min mann så høyt at jeg håper det høres også i bilen bak meg. «Tror han at jeg kubber med vilje?!» Skrur bilen av og på.

«Dette går bra», sier min mann, kanskje mest til seg selv. Og heldigvis går det bra denne gangen, og jeg kan kjøre inn på fergen.

Idet jeg går ut av bilen vår, «Ustabilen» som jeg ofte omtaler den som, ser jeg elbilen uten clutch bak meg, med mann (50) bak rattet. En mann som ikke husker panikken man får når man kubber i en rundkjøring i rushtrafikken, fordi han øvelseskjørte på 80-tallet og nå har kjøpt seg en bil som gjør det helt umulig å havne i denne kleine situasjonen.

Han som tror at situasjonen bedres betraktelig med hans mektige hånd på fløyten.

Han som har makt til å dytte min bil fremover ved lyden av sin.

Han som tror at løsningen i livet er å kjefte på andre ved bruk av bilhorn.

Han ser meg nok når jeg går ut av bilen, og står og rister av stress, men det han ikke ser, er studenten som ikke har råd til clutchfri og kubbe-sikker bil, og som i dag utfordret kjøreangsten.

Jeg håper derimot han legger merke til at jeg ser rett på ham før jeg setter meg demonstrativt inn på passasjersiden, og at det kommer til å gå 17 år til neste gang jeg kjører inn på en ferge.