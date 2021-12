Hvis noen sier dugnad, så spyr jeg

Hva er gjort for å øke beredskap, intensivkapasitet og rekruttering siden pandemien kom?

Tirsdag kveld la regjeringen frem ny koronatiltak som gjelder fra natt til torsdag 9. desember. Fra v. helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol, finansminister Trygve Slagsvold Vedum, statsminister Jonas Gahr Støre og FHI-direktør Camilla Stoltenberg.

Marthe Valle Sykepleier og artist

Jeg skjønner ikke helt hva de som leder landet har holdt på med de siste snart to årene (og før det for den saks skyld).

Vi har hele tiden blitt fortalt at tiltakene kommer for å beskytte helsevesenet og kapasiteten der, men hva har de gjort for å øke beredskap, intensivkapasitet og rekruttering siden pandemien kom?

Mine kollegaer på sykehus er utslitte, kapasiteten er sprengt, og jeg får nærmest daglig tekstmeldinger fra Helse Bergen om behov for ekstravakter på grunn av ekstrem sykepleiermangel.

Samtidig er kulturlivet bunnskrapt (og det handler om mer enn at millionærer ikke får gjennomført juleturneene sine, Dagbladet). De siste dagene har avlysninger kommet like hurtig som de fulle flyene tar av fra Flesland.

Vi musikere diskuterer på Messenger, lurer på hva som kan gjennomføres og ikke, prøver å skjønne reglene. Uten å vite om vi er berettiget kompensasjon eller ikke.

Det er ingen tvil om at det er et segment av næringslivet som skal beskyttes, samtidig som så mange andre blir overlatt til seg selv.

Det fremstår absurd at sykepleiere måtte streike i høst for lønnsøkning. At ikke det har vært en betydelig opprustning av kapasiteten i helsevesenet. At kulturlivet ikke blir bedre ivaretatt.

Hvis noen sier dugnad, så spyr jeg.

