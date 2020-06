Slik lykkes vi som havnasjon

Det haster med å komme i gang.

Ny og gammel skipsindustri møtes når GC Riebers havvindskip, Polar Queen, ankrer opp ved siden av verftskranen på Laksevåg. Foto: Alice Bratshaug

Debattinnlegg

Roger Valhammer Byrådsleder (Ap)

Tiåret fra 2021 til 2030 er av FN utpekt som havets tiår. Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) har anslått at de havbaserte næringene i tiden frem til 2030, kan doble sitt bidrag til verdensøkonomien.

Det gir store muligheter for en nasjon, der havnæringene står for om lag 70 prosent av Norges eksportinntekter.

Roger Valhammer (Ap) Foto: Bård Bøe

I en rapport bestilt av Maritime Bergen, viser prognoser at norsk maritim sysselsetting kan falle med nesten 25 prosent frem til utgangen av 2022, sammenliknet med 2019 – som følge av koronakrisen.

Vestlandsindeksen, som nylig ble publisert, forteller om rekordstor pessimisme blant bedriftene på Vestlandet.

Koronakrisen kan likevel gi muligheter for de havbaserte næringene, men det krever at regjering og storting legger til rette for og stimulerer mulighetene.

Det betyr en krisepakke som monner, skikkelige motkonjunkturtiltak og ytterligere styrking av klimakrav til de havbaserte næringene, som allerede går foran internasjonalt.

Vi trenger ikke minst en statlig havvindsatsing i Norge. Bergen, Vestlandet og Norge bør lede an, og sørge for at flytende havvind blir den nye, store vekstnæringen for verft, leverandørindustri og landet vårt.

Andre land er allerede godt i gang. Skal vi lykkes, må vi satse nå.

Jeg mener opprettelsen av et statlig selskap, som selvsagt må lokaliseres i havhovedstaden Bergen, vil kunne gi lokomotivet vi behøver, og samtidig sikre at verdiskapingen av naturressursene kommer oss alle til gode.

På samme måte er det et stort, uforløst potensial i CO₂-fangst og lagring, hydrogenproduksjon av naturgass og utvinning av havbunnsmineraler.

Mulighetene er nesten uante innenfor grønne havnæringer og fremtidens teknologi og industri.

Men vi må satse storstilt, og det haster. I tillegg til å satse på en bærekraftig utvikling innenfor næringene vi er gode på fra før, enten det er olje og gass, shipping eller fiske og havbruk.

Vi må også fortsette satsingen på å skape og forsere markedet for grønn skipsfart, i form av alt fra flåtefornyelse av nærskipsfarten til utslippsfrie hurtigbåter og fergesamband langs hele kysten.

Det må stilles krav i alle offentlige anskaffelser, men vel så viktig er treffsikre støtteordninger, finansiering av fylkenes satsinger og utbygging av infrastruktur.

I 2020 er det 950 år siden Olav Kyrre seilte inn i Vågen og grunnla Bergen. Siden den gang har havet vært helt sentralt for Bergen som by, for vår identitet og vårt næringsliv, og det skal det også være i fremtiden.

Nå må vi evne å løfte debatten og koordinere satsingen.

Lykkes Norge som havnasjon, lykkes Bergen som havhovedstad. Men vel så viktig, lykkes havhovedstaden Bergen, lykkes Norge som havnasjon.