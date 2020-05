Troldhaugens fremtid må sikres

Norsk kulturliv kan markere et dystert hundreårsjubileum.

Publisert Publisert Nå nettopp

Enhver angst for Troldhaugens fremtid burde vært et tilbakelagt kapittel, skriver Øyvind Aase. Her er styreleder i Kode, Marte Mjøs Persen, og direktør Petter Snare foran Edvard Griegs gamle bolig. Foto: Rune Sævig

Debattinnlegg

Øyvind Aase Forfatter og pianist

Kode-direktør Petter Snare har tidligere etterlyst forståelse for at de bergenske galleriene og museene trenger flere midler for å holde hjulene i gang. Pandemien har gjort pengebehovet akutt. Publikum uteblir, konserter og utstillinger avlyses.

I BT 20.5 truer direktøren med konkurs. «Får vi ikke snarlig krisehjelp fra regjeringen»,

hevder han, «vil vi gå konkurs senest i oktober».

Samme dag forsikret kulturminister Abid Raja at «en god løsning for Kode» var i sikte. Han uttalte videre at han var «opptatt av at byens kulturliv skal oppleve seg ivaretatt».

Dagens krisepakke omtales av Petter Snare som et steg i riktig retning, men at Kode fremdeles har en svært alvorlig økonomisk situasjon.

Forfatter og pianist, Øyvind Aase, skriver nå bok Troldhaugens historie fra 1885 til i dag Foto: Marit Hommedal

Hva krisepakken beløper seg til, er én ting. En annen og alvorligere sak er at Kode ikke var skodd for utfordringene i utgangspunktet.

Snare har ofte påpekt regjeringens stemoderlige behandling av Kode, lenge før folk flest forbandt navnet korona med noe annet enn vin, øl og sigarer.

Under Kode ligger også Troldhaugen. Og det var neppe tilfeldig at direktøren og

styrelederen ble avbildet foran Troldhaugen under intervjuet. For husets historie minner

betenkelig om situasjonen Edvard Griegs hjem nå opplever.

Les også Troldhaugen skal brukes i storfilm om Edvard Grieg

Norsk kulturliv kan i den forstand markere et dystert hundreårsjubileum. I 1920 var Troldhaugen kommet på private hender, etter at det offentlige takket nei til å overta eiendommen. Huset ble snart truet av rivning.

Takket være den kulturbevisste eieren Joachim Grieg og lokale ildsjeler i Fana ble Troldhaugen innviet som museum i 1928.

Og i de drøyt nitti årene som er gått siden museumsåpningen, har Nina og Edvard Griegs hjem utviklet seg til å bli et av de fremste musikkmuseene internasjonalt.

Med tanke på stedets traumatiske tilblivelseshistorie og senere suksess, burde enhver angst for Edvard Grieg Museum Troldhaugens fremtid og videre drift være et for lengst tilbakelagt kapittel.