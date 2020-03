Meld deg inn i Brann!

Slik kan man støtte Brann, selv om de ikke spiller kamper.

Brann får ikke solgt billetter, og sponsorene får ikke eksponert seg uten kamper. Det er en negativ spiral, skriver Daniel Instebø. Foto: Ørjan Deisz

Debattinnlegg

Daniel Instebø Statsviter og engasjert Brannsupporter

Det sies at Pave Johannes Paul II skal ha sagt at «av alle uviktige ting er fotball det viktigste». Dersom vi endrer ordet «fotball» til «Brann» er dette et sitat jeg kjenner meg igjen i.

For meg er ikke det å være Brann-tilhenger noe kommersielt eller en hobby. Å være Brann-tilhenger er mer å betrakte som en kronisk sykdom, som man bare må leve med og pleie på best mulig måte.

Humøret svinger med klubbens prestasjoner, og det å følge klubben er en del av vår identitet. Brann er bergensk, og et Bergen uten Brann er utenkelig.

Daniel Instebø Foto: Privat

Norske fotballklubber står nå overfor en stor utfordring. Flere risikerer å gå konkurs, og mange risikerer å måtte permittere spillere.

Ingen av alternativene er særlig ideelle for en sportsklubb med ambisjoner også etter at denne situasjonen har roet seg. Men det finnes et alternativ der klubben kan komme styrket ut.

Brann opplever nå bortfall av inntekter. Når man ikke vet når, eller hvorvidt, Eliteserien faktisk blir gjennomført, er det utfordrende å selge sesongkort. Alle planer for å selge enkeltbilletter er satt på vent.

Sponsorer opplever selv en svært utfordrende tid og får ikke eksponert seg dersom Brann ikke spiller kamper. Dette kan føre til en selvforsterkende negativ spiral.

Slik jeg tolker de siste dagers nyheter har norske fotballklubber et stort behov for likvide midler, for å betale de løpende utgiftene.

Som en løsning på dette oppfordrer jeg alle de som ikke er hardt personlig rammet av denne krisen, og som ellers er engasjert i Brann, til å melde seg inn i klubben.

Dette gjøres enkelt på klubbens nettsider, og prisen for et medlemskap er satt til 500 kroner i året. Dersom mange melder seg inn, er dette noe som også styrker klubbdemokratiet.

Å ha en bred medlemsmasse er i tillegg noe som gir klubben større forutsigbarhet og mulighet til å overleve også fremtidige kriser. For dem som har anledning til å bidra litt ekstra koster livstidsmedlemskap 7000 kroner.

Dette kan være en anledning for Brann-tilhengere til å samle seg igjen. De siste årene har vært sterkt preget av dalende interesse, uenigheter om spillestil og underholdningsnivå.

Alle sportslige uenigheter til tross, så er Brann en klubb som gir oss verdi i hverdagen. Med en liten dugnad kan Brann komme styrket ut av dette og bli mer uavhengig enn før.