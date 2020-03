Jeg slår et slag for MMA i Norge

Å kalle kampsporten for «brutal vold», vitner om en ovenfra og ned-holdning.

På bildet: Bruno Mukulu i kamp mot Torjbjøn Madsen i mars 2018. Foto: Justin Lee

Silje Hjemdal Stortingsrepresentant Frp

Fremskrittspartiet var utslagsgivende for å gjøre proffboksing lovlig i Norge. Takket være denne avgjørelsen kan Cecilia Brækhus få bokse på proffkamper på hjemmebane.

Det har vært en suksess, og advarslene fra dem som var imot liberaliseringen, viste seg å være uberettiget.

I et debattinnlegg i BT 4. mars karakteriseres MMA som «brutal vold», og det blir stilt spørsmål ved om det er etisk riktig overhodet å bli underholdt av dette. Forfatteren av innlegget er tydelig på at MMA-kamper er umoralske.

Fakta MMA Mixed martial arts (MMA) En fullkontakt-kampsport som tillater bruk av både slag og grapplingteknikker (innebærer at en motstander skal gripes og deretter føres inn i en nedrivning, «ledd-lås» eller «kvelning»). Røttene til MMA kan føres tilbake til antikkens olympiske leker. MMA utøves på forskjellige nivåer med ulike regler. Profesjonell MMA er ikke tillat i Norge. Les mer

Å kalle MMA for «brutal vold» og «umoralsk» vitner om en ovenfra og ned-holdning. MMA er en av de mest kompliserte og vanskeligste kampformene som finnes å mestre.

MMA er en idrettsgrein som måler styrke, teknikk, utholdenhet og psykologi. Det er en av grunnene til at idretten er så fascinerende og faktisk er den mest voksende i verden.

For dem som tar til orde for forbud mot MMA, og andre sportsgreiner for den saks skyld, er det viktig å huske på at det er frivillig om man ønsker å delta i MMA eller ikke. Ikke minst er det frivillig å se på, eller eventuelt skifte kanal. Det er mye man kan argumentere for at er farlig å bedrive – alt fra å røyke sigaretter til å hoppe i fallskjerm – men det er likevel lovlig.

Hver gang et lovverk liberaliseres, blir det snakk om hvordan det kan gjøres forsvarlig. Dette er vi vant med i Frp, for vi er glad i å gå i spissen for liberalisering av unødvendige og tullete forbud.

Jeg vil gjerne se at proff-MMA blir lovlig. Da må vi kunne forsikre oss om at det drives på en forsvarlig måte. Det er imidlertid ikke opp til politikere å definere hvordan dette skal gjøres, men opp til dem med idrettsfaglig kompetanse.

Jeg tror det har vært manglende kunnskap om hva MMA faktisk er, og hvordan det kan drives på en forsvarlig måte. Mange norske MMA-utøvere har vært flinke til å opplyse om hvordan denne voksende kampsporten faktisk fungerer, så jeg tror folk er mer åpne og tolerante overfor sporten nå enn for kun noen år siden.

Personlig ser jeg ingen grunn til at Norge skal ha et veldig mye strengere regelverk enn andre land.

MMA skaper et enormt engasjement. På et eller annet tidspunkt vil jeg tro at man forlanger at det kommer en politisk debatt om det i Norge, også. Vi har flere norske utøvere som er gode, men de må konkurrere i utlandet.

Jeg skulle helst sett at de kunne konkurrere i Norge, men med forsvarlig regulering.