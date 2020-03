Ernas kriselov er et angrep på demokratiet

Selv ikke i 1940 ba regjeringen om like omfattende fullmakter.

Jussprofessor Hans Fredrik Marthinussen er sterkt kritisk til Solberg-regjeringens forslag om «koronalov». Foto: Rune Sævig

Debattinnlegg

Hans Fredrik Marthinussen Professor i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen

Om kort tid blir Erna Solberg Norges mektigste statsleder siden 1814, når Stortinget vedtar kriseloven hennes.

Star Wars-fans kan allerede nå finne frem klippet der Palpatine utnevner seg selv til keiser over det galaktiske imperiet, til Padmé Amidalas kommentar «this is how liberty dies; with thunderous applause».

Selv ikke i 1940 ba regjeringen om like omfattende fullmakter som Solberg-regjeringen nå vil ha.

Regjeringen har allerede en blankofullmakt på smittevernområdet. Så lenge det anses nødvendig av hensyn til smittebegrensning og folkehelsen gir smittevernloven § 7–12 i praksis regjeringen adgang til å beslutte hva som helst, så lenge det er innenfor Grunnlovens yttergrenser.

Og norsk rettspraksis gir grunn til å tro at hva som anses som hensyn til folkehelsen i en krise vil tolkes romslig. Regjeringen har altså allerede svært omfattende kompetanse til å gjøre det som er nødvendig uten å gå via Stortinget.

Likevel vil regjeringen altså ha en enda videre fullmakt. Utredningen som ligger til grunn for dette ønsket gir ingen overbevisende svar på hvorfor dette er nødvendig – den er overflatisk og upresis.

Dette innebærer en markant utvidelse av forslag utarbeidet i «fredstid», skriver jusprofessor Hans Fredrik Marthinussen om Solberg-regjeringens kriselov. Foto: Terje Bendiksby, NTB Scanpix

Den bygger imidlertid på arbeidet med ny beredskapslovgivning som kom i fjor, NOU 2019: 13 «Når krisen inntreffer». I den forbindelse er det verdt å merke seg at høringssvarene fra bl.a. Advokatforeningen og Forsvarets jurister reiste tvil om grunnlovsmessigheten av flere av forslagene.

Enda viktigere å merke seg er det at regjeringen senker terskelen for å kunne gi kriselovgivning. Beredskapslovutvalget foreslo at krisefullmakten skulle gjelde for å beskytte kritiske samfunnsfunksjoner og tungtveiende samfunnsinteresser.

Men regjeringen vil gi seg selv fullmakt til å gripe inn for å avhjelpe forstyrrelse av normale samfunnsfunksjoner. Det innebærer en markert utvidelse fra det som var det gjennomtenkte forslaget vi fikk utarbeidet i «fredstid». Det er oppsiktsvekkende.

Flere fremtredende jurister har allerede reagert på forslaget, bl.a. professorene Hans Petter Graver og Terje Einarsen, uten at det virker som om politikerne lytter. Regjeringen sier at lovgivningsprosessen er for langsom, men greier åpenbart i løpet av et par dager å få vedtatt selve kriseloven.

Det er heller ikke vurdert om vi kan kutte ut kravet om dobbel behandling av lovgivning i Stortinget, og om ikke Grunnloven, når den åpner for å flytte hele Stortinget for å unngå smittefarlig sykdom, bør tolkes slik at representantene kan stemme hjemmefra i denne krisen. Dette er tiltak som i større grad bevarer vår demokratiske grunnordning.

Det er en viss beskyttelse i at Stortinget blir forelagt alle vedtak og at disse kan settes til side om minst en tredjedel av stortingsrepresentantene ber om det. Men mange vedtak vil være irreversible.

Om regjeringen tillater bedrifter å si opp ansatte på dagen, vil ikke et etterfølgende bortfall redde de som i mellomtiden er sagt opp.

Domsavgjørelser avsagt på bakgrunn av en forenklet skriftlig behandling – noe kriselovforslaget foruroligende synes å legge opp til – kan ikke alltid uten videre endres i etterkant. Som professor Graver sa på Dagsnytt 18: «Når folk opplever samfunnet som truet, står individets rettssikkerhet svakt».

Solberg lover selvsagt at krisefullmakten ikke skal bli misbrukt. Historien viser likevel at slike lover faktisk blir utnyttet og misbrukt, og denne loven burde etter min mening ikke vært foreslått og i hvert fall ikke vedtatt.