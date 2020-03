Senk grensen for rett til dagpenger

Publisert Nå nettopp

Det er en merkelig følelse å permittere seg selv, skriver Don Pippo-sjef Heine Johansen. Foto: Guro Valland

Debattinnlegg

Heine Johansen Politisk nestleder Bergen Venstre og permittert vinbarsjef på Don Pippo

Jeg har nettopp sendt inn dagpengesøknad for meg selv. Etter å ha vært arbeidsgiver i over ti år, er det en merkelig følelse å skulle registrere seg som arbeidssøker. Jeg er glad for at vi i Norge har gode sikkerhetsnett for oss innbyggere når krisen rammer.

Etter at den norske regjeringen har innført de strengeste tiltakene i fredstid i moderne tid, er det mange som må permitteres. Kultur- og idrettsarrangement er ikke lov å gjennomføre.

Barer, puber og kafeer har fått pålegg om å stenge. Spisestedene har fått beskjed om at de må legge til rette for at det kan være en meter mellom gjestene, for å få lov til å holde åpent.

Regjeringen innførte 13. mars en innkorting av perioden arbeidsgiver har lønnsplikt for arbeidstaker ved permisjon, slik at den nå er på to dager.

Dette er livsviktig for de mange små og mellomstore bedriftene som har blitt tvunget til å stenge, men byr på problemer for mange av dem som jobber der.

I serveringsnæringen jobber det mange studenter, deltidsansatte og folk på sesongkontrakter. Innen kulturnæringen har mange enkeltpersonforetak. De fleste i disse gruppene vil ikke ha opptjent retten til dagpenger.

For å ha rett på dagpenger må man enten ha tjent 1,5G eller altså 149.787 kroner de siste tolv månedene, eller 299.574 kroner i løpet av de siste 3 årene.

Det er ingen hemmelighet at de som jobber i serveringsnæringen, som kulturarbeidere og med turisme er blant de lavest lønnede i Norge, både som heltidsansatte og de mange deltidsansatte.

Det er de som blir hardest rammet når vi må gjøre knefall for corona og stenge bedriftene. Derfor er det superviktig at regjeringen nå gir lavtlønnede, studenter og selvstendig næringsdrivende lik rett til dagpenger ved permisjon som oss andre.

Jeg vil ikke miste mine dyktige servitører bare fordi de er studenter i tillegg!