Hva er det russen holder på med?

Vi ser videoer der de slår glassflasker i ansiktet, eller sier at jenter over 60 kilo ikke er velkomne.

Russebusser i bergensområdet har lagt ut bilder med tekst som «ingen feite horer» og «horer skal veies» i sosiale medier. Bildet er redigert for å anonymisere personer og bussnavn. Foto: Skjermdump

Martine Halvorsen blogger

Jeg har akkurat scrollet meg gjennom flere kommende russ sine Instagram-kontoer, etter å ha lest om russ som utestenger jenter over 60 kilo. I år også.

Jeg har sett videoer der kommende russ slår glassflasker i ansiktet sitt for å få oppmerksomhet, videoer av jenter som kler av seg for å få henge med russen, og videoer der man får klar og tydelig beskjed om at jenter over 60 kilo ikke er velkomne.

Martine Halvorsen Foto: Privat

Eller, «ingen feite horer som ser ut som hvaler», som det står på Instagram.

Hvor skal dette egentlig ende? Hvem har vi blitt? Hva er det vi ønsker å oppnå? Ønsker vi et samfunn bestående av blærete drittunger som kategoriserer og dømmer andre?

Et samfunn der all vår verdi ligger i hvordan vi ser ut? I hvor mange vi har ligget med? I hvor langt vi er villige til å gå for oppmerksomhet?

Jeg orker knapt å tenke på det, for det er så fjernt, kvalmt og dumt.

Og jeg lurer litt på om de foreldrene som ukritisk sponser russebusser, som sitter på sidelinjen og ser på, og som har oppdratt barna sine til å holde på som dette, vet hva de holder på med?

Vet du om barnet ditt er en av dem som frivillig stiller seg opp for å få dartpiler kastet i ryggen? Vet du om det er barnet ditt som slår en glassflaske i ansiktet for så å hoppe fra en ti meter høy klippe?

Vet du om det er barnet ditt som slåss, for å vise hvem som er kongen på haugen? Vet du om barnet ditt er en av dem som takker ja til å suge fem russegutter på rad, for å få rulleplass? For oppmerksomhet? For status? For å liksom bli likt?

Dette er ikke gøy lenger. Det har tatt helt av, og det skremmer meg. Det skremmer meg at så mange signerer på ræva holdninger, at det lages sanger som er direkte mobbing, at det er en syk standard, og at det gang på gang tråkkes på alt som har med sunne og gode verdier å gjøre.

Ja, og det skremmer meg at det er snakk om fremtidens advokater, leger, fotballtrenere, lærere, vernepleiere og medmennesker.

Det er nok nå! Barna deres må ikke være med på en russebuss for å bli noe. Barna deres behøver ikke å bruke 100.000 kroner på noen uker av livet sitt, for å bli likt.

Barna deres kan ikke være med på dette syke presset. Og dere må slutte å unnskylde det med at de må få lov til å ha det litt moro. Det er rett og slett skikkelig ræva.

Kjære ungdom, som tror at dette er viktig: Hvilken russebuss du er på, har ingenting å si den dagen du skal søke jobb. Verdien din måles ikke i hvor mange du har ligget med. Hvor mye du veier har ingenting å si for hvor bra du er på fest.

Hilsen en feit hval på over 60 kilo som er sjokkert, og som lurer på om den russen det er snakk om, vet hva mødrene deres veier, om de hadde likt om det gjaldt søsteren sin og om hva de gjør, den dagen det går skikkelig gærent.

Selv om det bare var på kødd.

Innlegget ble først publisert på skribentens blogg.