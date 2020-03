Rett de historiske leksjonene mot andre enn nordmenn

Jeg har aldri skrevet at innvandrere skal assimilere seg, jeg har slått et slag for frivillig assimilering.

Halvor Fosli Forfatter og sosiolog

Jeg er i BT 28.02 nevnt i en kommentar av Irene Kinunda Afriyie, trolig fordi hun har lest om min nye bok «Mot nasjonalt sammenbrudd. Norge i masseinnvandringens tid».

Hun skriver: «Det er utrolig hvor mye krig mot innvandring har til felles med slavetiden. Innvandrerkritikere er mot innvandring til Norge og mener de som allerede bor i Norge skal assimilere seg. For eksempel kom forfatteren Halvor Fosli med ønske om at innvandrere bør bytte sine utenlandske navn med norske, og at de gjerne bør gifte seg med nordmenn. Norge har aldri vært flink til å feire sitt kulturelle mangfold. Samer og tatere ble tvunget til assimilering. Afrikanere ble også assimilert.»

Jeg vil bare kort bemerke at nesten ingenting av dette stemmer: Det er ingen «krig mot innvandring» her i landet, og innvandringsdebatten har ingenting til felles med slavetiden. Innvandringskritikere som meg er ikke imot all innvandring, eller mot innvandrere, men imot dagens politikk for masseinnvandring.

Jeg har aldri skrevet at innvandrere skal assimilere seg, jeg har slått et slag for frivillig assimilering. Jeg har skrevet at de med innvandringsbakgrunn som gir sine barn norske navn, viser vilje til kulturell assimilering, men at det selvsagt er helt valgfritt.

Jeg vil gjerne se at flere innvandrere gifter seg med innfødte nordmenn. Er det et problem for deg, Afriyie? Er du imot blandingsekteskap?

Er vi så dårlige til å feire mangfold? Sammenliknet med hvem? Hvilke land tar imot folk fra hele verden, gir dem statsborgerskap, fulle rettigheter i velferdsordningene og dyrker idealet om mangfold og toleranse bedre enn Norge?

Slaveriet døde ut i Norge og Europa alt på 1200-tallet, Danmark-Norge forbød som første land transatlantisk slavehandel i 1803. Det er verdt å bemerke at europeisk slavehandel kjøpte slaver fra lokale, afrikanske høvdinger.

Slaveri i Afrika og Midtøsten er et fenomen som både går langt forut for den transatlantiske slavehandelen, og varer lenge etter at den ble forbudt i Vesten. Slaveri var for eksempel lovlig i Saudi-Arabia og andre arabiske land inntil 1960-tallet.

IS-kalifatet gjeninnførte slaveriet i vår tid, så om Irene Kinunda Afriyie virkelig vil lære bort historiske leksjoner, så er det mange andre enn meg og andre nordmenn hun kan rette oppmerksomheten mot.