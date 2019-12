Humanisme til pynt

LITE HUMANISTISK: Stålsett har sett det BT virker fullstendig blind for, at politikken som rammer Tekle er fullstendig urimelig og umenneskelig, skriver Odd Arild Viste. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Odd Arild Viste Bystyrerepresentant for Rødt

I BTs publistiske fundament heter det at «Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn.» Dette kunne en lese under BTs lederartikkel på nett 4. desember, hvor avisen argumenterer for at asylinstituttet bør forsvares gjennom å nekte ureturnerbare flyktninger retten til arbeid.

Utgangspunktet var straffesakene mot Arne Viste og Gunnar Stålsett, som begge har gitt arbeid til mennesker uten oppholds- og arbeidstillatelse i Norge.

For meg er det lite som minner om humanisme og progressivitet i BTs slutninger i denne saken. Og særlig grelt blir spriket mellom idealer og argumenter hos BT, sett i lys av historien til Lula Tekle, kvinnen som har fått jobbe deltid som renholder hos Stålsett i 14 år.

Det er i møtet med de enkeltmenneskene politikken handler om, at vi virkelig ser hvordan den virker. Stålsett har sett det BT virker fullstendig blind for, at politikken som rammer Tekle er fullstendig urimelig og umenneskelig.

Lederartikkelen fremstiller det som om de ureturnerbare rett og slett bare kan velge å reise tilbake til hjemlandet sitt, implisitt at de selv er skyld i sin egen håpløse situasjon i Norge.

Dette er en så grov forenkling av virkeligheten at den rett og slett ikke holder vann. Når Lula Tekle foretrekker å leve her oppe i det kalde nord, uten rettigheter og på utsiden av samfunnet i nesten 20 år, er det helt opplagt for meg at det er mer enn vrang vilje eller bekvemmelighetshensyn som ligger bak.

Og det er mange som er i samme situasjon. Raymond Johansen, nåværende byrådsleder i Oslo og tidligere statssekretær i UD, sier til VG at det ikke er trygt å returnere mennesker til Eritrea, hvor Tekle opprinnelig kommer fra. Stålsett har i denne situasjonen praktisert den humanismen som BT dessverre bare ser ut til å pynte seg med. Og heldigvis er det flere som nå kommer etter, og krever at denne gruppen skal få muligheten til å jobbe på lovlig vis.

For hva slags menneskesyn er det som ligger bak den kroniske mistenkeliggjøringen av mennesker som er redde for å reise til hjemlandet? Og hva slags samfunn er det som lar mennesker leve i håpløs limbo i tiår etter tiår kun for å statuere eksempler?

