Gratulerer, veteraner!

8. mai er ikke bare dagen vi markerer frigjøringen etter 2. verdenskrig. Det er også den offisielle veterandagen. Til alle veteraner: Gratulerer med dagen!

Mindre enn 50 minutter siden







VETERANDAG: I dag feirer vi både frigjøringen av Norge og alle som har kjempet for landet vårt gjennom tidene. I dette innlegget slår Per-Arne Hvidsten Larsen et slag for veteranene. byoutline Håkon Mosvold Larsen / Scanpix

Per-Arne Hvidsten Larsen Sosialbyråd med ansvar for veteranpolitikken (V)

Også i vår tid gjør norske soldater en viktig innsats i konfliktområder, i ulike fredsbevarende styrker organisert under FN eller Nato. Mer enn 2000 bergensere har deltatt i slike operasjoner de siste 40 årene. De fleste kommer hjem med erfaringer de opplever som nyttige og styrkende for dem selv. Noen kommer hjem med traumer og skader som preger livet deres i stor grad. For familiene deres er en slik tjeneste krevende, både for barna og de voksne. På en slik dag må vi særlig huske dem som gjorde det ultimate offer, de som mistet livet.

Bergen kommune har de siste årene gjort mye for at vi skal bli en bedre kommune å komme hjem til etter slik tjeneste. Sammen med flere veteranorganisasjoner har vi laget politikk for både å hedre, anerkjenne og ta vare på våre veteraner og deres nærmeste. De har fortalt oss hva som er viktig for dem, og hvor vi kan hjelpe.

Hver 8. mai inviterer ordføreren til en stor mottakelse i byens storstue, Håkonshallen. Da legges det ned krans ved veteranmonumentet som nå er flyttet dit. Flere hundre veteraner har deltatt på dette arrangementet.

Les også Les også BTs reportasje om norske veteraner: «De usynlige krigsskadene»

Veteranene har fortalt oss at de sivile helse- og sosialtjenestene altfor ofte har manglet kunnskap om og forståelse for det spesielle ved å oppholde seg og ha tjeneste i krigssoner. Mange har vært i livsfare, noen har tatt liv, og noen har blitt traumatisert på ulike måter. Selv om selve tjenesten ligger mange år tilbake i tid, kan problemene være svært aktuelle og prege livene deres i stor grad. Å ikke bli tatt på alvor, øker problemene. Derfor har vi gjort det enklere å få kontakt med tjenestene, og at vi har ansatte som har særlig kunnskap om og kompetanse på dette. Vi har ansatt mennesker med veteranbakgrunn, og de er en viktig ressurs for oss.

Vi arbeider også med å øke oppmerksomheten i skole- og barnehagesektoren om stresset barn kan leve med mens mor eller far er ute i slik tjeneste.

Kronstad hovedgård har i mange år vært et senter for krigsveteraner. Den er rustet opp til å kunne huse både kontor for veteranorganisasjoner, og ulike typer samlinger for veteraner og deres familier. Vi stiller med en politisk valgt representant i styret og gir økonomisk støtte til driften. Her kan det gis kameratstøtte mellom veteraner, både gjennom sosiale aktiviteter og gjennom samtale og oppfølging.

Som lokalsamfunn har vi et ansvar for å gi veteranene både den anerkjennelsen de fortjener hjelpen de trenger når tjenesten får konsekvenser de ikke kan håndtere alene. De skal Bergen kommune fortsette med, og det kan vi alle bidra med. I dag tenker jeg ekstra på alle de som har vært i tjeneste for Norge med bosted i Bergen. Gratulerer med dagen!

Mindre enn 50 minutter siden







Din mening betyr noe

I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg